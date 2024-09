Predpovede sa zhoršujú, situácia je VÁŽNA! Zasadal krízový štáb, slová ministrov nepotešia: Slovensko je v pohotovosti

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava, TASR - Jakub Kotian, SHMÚ)

BRATISLAVA - Na Slovensko a Česko, ale aj Rakúsko, Poľsko a Nemecko sa valí extrémne počasie, ktoré má byť najhoršie za posledné roky. Predpovede sa menia, no problémom je, že sa situácia so zrážkami a silným vetrom zhoršuje. Vypuknúť to má už dnes a navyše sa poriadne ochladí. Slovensko už v stredu avizovalo mimoriadne opatrenia a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zvolal krízový štáb. Rovnako sú v pohotovosti armáda, hasiči aj vodohospodári.

12:40 V českých Jeseníkoch do konca týždňa naprší až 400 milimetrov zrážok. V riekach a potokoch kvôli tomu hrozí prekročenie tretieho stupňa povodňovej aktivity, a až storočná voda. Situácia sa podobá roku 1997, keď Olomoucký kraj po výdatnom daždi zasiahli katastrofálne záplavy. Vtedy v Jeseníkoch zhruba za tri dni spadlo 410 až 480 milimetrov dažďových zrážok a voda z rozliatych riek postupne zaplavila značnú časť kraja. Po rokovaní krajskej povodňovej komisie to dnes novinárom povedali riaditeľ ostravskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Petr Tušil a technicko-prevádzkový riaditeľ Povodia Moravy David Fína. Mestá a obce v kraji sa pripravujú na prípadné záplavy, aktivovali povodňové plány, v pohotovosti sú hasiči aj policajti.

12:22 Aktuálny stav na vodných tokoch a predpokladaný vývoj hydrologickej situácie na najbližšie dni

Na základe aktuálnych modelových výstupov je predpoklad výrazných, lokálne až extrémnych zrážok v strednej Európe, čiastočne aj na našom území, informuje SHMÚ. Tie povedú závažnému zhoršeniu hydrologickej situácie - predovšetkým v povodí Moravy, Dunaja a ostatných menších povodí, najmä na západe Slovenska. "Najmä v dňoch od piatka do nedele je nutné počítať s výraznými vzostupmi vodných hladín, aj na úrovni stupňov povodňovej aktivity (SPA). V ostatných povodiach smerom na východ je riziko vzostupov hladín na úrovni SPA klesajúce, ale nie vylúčené," uvádzajú meteorológovia.

Ansámblová predpoveď úhrnov zrážok v dňoch 12.9. - 16.9.2024 podľa modelu ECMWF

"V povodiach v centrálnej časti územia, kde sme zaznamenali najvyššie úhrny zrážok v úvode týždňa, ale aj v hornatejších povodiach, ktoré zasahovala búrková činnosť ešte počas horúčav, aktuálne pozorujeme hodnoty na úrovni 180-270d, resp. 270-330d. Zrážková činnosť však bude v najzasiahnutejších regiónoch trvalého a výdatného charakteru, čo povedie k rýchlemu nasýteniu povodí," informuje SHMÚ.

Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia v najbližších hodinách na tokoch západného Slovenska mierny vzostup až vzostup, na ostatných tokoch ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín. S postupným rozvojom zrážkovej činnosti od piatka je predpoklad ďalšieho vzostupu, najmä na tokoch v západnej polovici Slovenska. Ide najmä o toky v oblasti Malých Karpát, Nitry, Kysuce či stredného Váhu.

Výrazný vzostup na Morave s predpokladom dosiahnutia SPA počas víkendu

Súčasne dôjde aj k výrazným vzostupom na slovenských úsekoch Dunaja a Moravy, kde bude situácia závisieť najmä od diania v horných častiach povodí, čiže v Rakúsku a Česku, kde sa predpokladajú najvýraznejšie zrážky. "Očakávané vzostupy nastanú predovšetkým v období od piatka do nedele, postupne na Morave s predpokladaným dosiahnutím a prekročením 3. SPA, na Dunaji 1. – 2. SPA a na ostatných tokoch, predovšetkým západného Slovenska 1. – 3. SPA," informuje SHMÚ s tým, že v tejto chvíli je ešte náročné presnejšie určiť čas kulminácií, ako aj kulminačné prietoky, z dôvodu neistoty presnej trajektórie níže v modelových výstupoch.

12:17 Povodňová komisia mesta Myjava na štvrtkovom rannom mimoriadnom zasadnutí rozhodla o zrušení exteriérových podujatí v meste. "K tomuto rozhodnutiu komisia pristúpila po zvážení všetkých objektívnych skutočností, po vyhodnotení rizík spojených s avizovanými zlými hydrometeorologickými podmienkami a v záujme ochrany zdravia a majetku občanov i verejného majetku," vysvetlilo mesto. Obmedzenie sa týka všetkých exteriérových verejných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí usporadúvaných od štvrtka do nedele (15. 9.).

12:05 Mestská polícia Bratislava odporúča sledovať počasie, aby boli ľudia informovaní o aktuálnych rizikách. Pre minimalizovanie rizika počas nepriaznivého počasia tiež radí obmedziť pohyb vonku na nevyhnutné minimum, obzvlášť v lesoch, parkoch či v blízkosti vodných tokov a v neprehľadnom teréne. "Upevnite alebo ešte lepšie, zložte predmety, ako kvetináče na balkónoch, ukotvite alebo odložte veci umiestnené na balkónoch či pozemkoch rodinných domov," uviedla polícia. Zároveň odporúča parkovať na bezpečných miestach a vyhnúť sa parkovaniu pod stromami, pri vodných tokoch alebo plochách, kde sa môže nahromadiť veľké množstvo vody.

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

"Nejazdite autami po zatopených cestách, rozhodne nejazdite skrz zatopené podjazdy, nevchádzajte vozidlami do rýchlo tečúcej vody," konštatovala. Postarať sa tiež treba o bezpečnosť svojich zvierat. Pokiaľ ľudia bývajú v záplavovej zóne, treba premiestniť cennosti do horných poschodí a vytvoriť si evakuačný balíček či batožinu s najnutnejšími potrebami. Rovnako polícia odporúča spojiť sa s príbuznými, a to najmä tými, ktorí sú vo vyššom veku alebo majú zdravotné obmedzenia a overiť si, či nepotrebujú pomoc. "V prípade potreby nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom linky 159. Mestskí policajti budú slúžiť počas najbližších dní v posilnených počtoch," doplnila polícia.

11:40 Zatiaľ sa najintenzívnejšie zrážky vyskytujú v oblasti Záhoria, kde celkovo napršalo od 5 do 10 mm, informuje iMeteo.sk. Výrazne prší aj na Morave, či v Alpách. Na Morave evidujú maximálne úhrny cez 20 mm a v Alpách cez 35 mm. Zrážky sú však aj tu ešte slabé. Najnovšie predpovede nehovoria o žiadnom zlepšení situácie. Podľa portálu sú už zakmer isté oblasti, kde naprší najviac - severné návetria Álp, české Jeseníky a Beskydy, kde by mohlo spadnúť až cez 300 mm zrážok, pričom najpesimistickejšie výpočty numerických modelov hovoria aj o 400 mm.

⏰12:07: POVODNE 2024: Stav k dnešnému poludniu ⏺Najpravdepodobnejší scenár aktuálne hovorí o tom, že maximálny úhrn... Posted by www.iMeteo.sk on Thursday, September 12, 2024

11:36 Českí meteorológovia rozšírili výstrahu na extrémne zrážky a záplavy o ďalšie oblasti Vysočiny či južnú časť Šumavy. Intenzívny dážď sa oproti predchádzajúcej prognóze dostane od piatka viac na západ krajiny do Ústeckého a Plzenského kraja. Situáciu bude cez víkend navyše komplikovať silný vietor, ktorý zasiahne celú republiku s výnimkou Plzenského kraja. Vyplýva z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Silný vietor dorazí do republiky v piatok večer. V nárazoch dosiahne rýchlosť až 90 kilometrov za hodinu, na horách na severe a severovýchode krajiny okolo 110 kilometrov za hodinu.

Aktualizace výstrahy ČHMÚ Tato výstraha rozšiřuje včerejší (11. 9.) výstrahu o silný vítr a to s výjimkou Plzeňského kraje pro celé území Česka. Výstraha na dešťové srážky se upravuje a to tak, že se do extrémních srážek přidávají i další oblasti na Vysočině a některé… pic.twitter.com/nc7oyfoIg7 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 12, 2024

11:32 Ministerstvo vnútra SR odporúča pri povodňách občanom pripraviť si pre prípad krízovej situácie evakuačné vozidlo a batožinu. "Pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na dva až tri dni, zoberte si nepremokavú obuv a odev. Nejazdite cez zaplavené cesty alebo mosty, ak neviete odhadnúť hĺbku vody," uviedlo MV SR. "Pokiaľ máte dostatok času, vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, dôležité vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí, uzatvorte všetky okná. Odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a podobne)," radí rezort vnútra.

11:27 V troch okresoch na Záhorí platí tretí stupeň výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Druhý stupeň platí pre okres Bratislava a pre časť severného Slovenska. SHMÚ tiež vydal hydrologickú výstrahu pred povodňami prvého stupňa pre viacero okresov na strednom a severnom i časti západného Slovenska.

(Zdroj: SHMÚ)

11:25 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s nepriaznivým počasím v nasledujúcich dňoch upozorňuje na možné zdržania v železničnej doprave. Extrémne zrážky a silný vietor môžu v niektorých úsekoch poškodiť železničnú infraštruktúru, dopravu môžu obmedziť spadnuté stromy v koľajisku, strhnuté trakčné vedenie či podmytie trate. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický. Pre nepriaznivé počasie môže prísť k neplánovaným zdržaniam, ľudia by si preto mali pribaliť dostatok tekutín, jedla aj liekov.

"Zamestnanci ZSSK sú v pohotovosti a pripravení rýchlo reagovať na vzniknuté situácie, informovať cestujúcich o všetkých zmenách a minimalizovať dopady na dopravu. Dispečeri ZSSK budú nepretržite sledovať situáciu 24 hodín denne a v úzkej spolupráci s manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), budú pripravení pružne reagovať na akékoľvek zmeny v prevádzke," priblížil Drevický s tým, že v prípade potreby je zabezpečená aj pohotovosť nehodových pomocných prostriedkov od nákladného dopravcu Cargo.

11:23 Česká diaľnica D6 pri pražskej mestskej časti Ruzyně je zaplavená.

(Zdroj: Repro foto FB/prodrivercz)

11:15 Sloboda zvierat žiada všetkých majiteľov zvierat, aby im zaistili bezpečný a suchý úkryt, najlepšie s nimi v dome. "Žiadne reťaze a koterce, v prípade vybreženia riek a povodní môžu stáť zvieratá život," varuje.

11:05 Prezident HaZZ Adrián Mifkovič doplnil, že budú vytypované lokality a miesta, kde preventívne osadia mobilné hrádze. "Mobilné hrádze máme v dĺžke šesť a päť kilometrov," spresnil. Pri výbere lokalít podľa neho zohľadnia aj informácie zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Zľava generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi. prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok

11:00 Podľa Tarabu sa očakáva, že najväčšie problémy nastanú v sobotu večer až v nedeľu ráno, čo označil ako kritické dni. "Potrebujeme konať oveľa rýchlejšie, pretože celú situáciu skomplikuje vietor," dodal Taraba. Podľa Šutaja Eštoka sa primárne hovorí o Záhorí smerom k pohraničnej oblasti a obciach susediacich s riekou Morava. "Tam prebieha intenzívna komunikácia nášho krízového štábu so starostami," uvádza.

Minister Šutaj Eštok po krízovom štábe deklaruje absolútnu pripravenosť zložiek

10:55 "Teraz je v rieke Morava 30 metrov kubických vody za sekundu. O pár dní to bude dosahovať podľa našich odhadov 1 400 metrov kubických," informoval Taraba s tým, že ak to dosiahne 1 500 metrov a viac, tak sa rieka Morava vyleje. "Vtedy má problém celé Záhorie," dodal. Vzhľadom na to, že ide o 80 kilometrov dlhý úsek, sa nedá na celom úseku dávať piesková hrádza, hovorí Taraba s tým, že okrem vody sa treba mať na pozore aj pred silným vetrom, ktorý má dosahovať viac ako 80 km/h. Hovoril o možnosti preventívnej evakuácie najmä starších ľudí. V súvislosti s poveternostnou situáciou je Taraba v kontakte aj s predstaviteľmi Českej republiky.

Ukážka záchrannej techniky používanej počas povodní v súvislosti s očakávanou zvýšenou zrážkovou činnosťou po tlačovej konferencii ministrov vnútra a životného prostredia SR v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Ukážka záchrannej techniky používanej počas povodní

10:53 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou bude vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Najviac ohrozené sú oblasti povodia rieky Morava na Záhorí a niektoré oblasti v blízkosti Dunaja. V piatok (13. 9.) by mohol zasadnúť aj ústredný povodňový štáb. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. Vodné dielo Gabčíkovo má napomôcť tomu, aby mal Dunaj čo najmenej vody vo svojom prietoku, čiže, aby čo najmenej blokoval Moravu.

Minister Taraba po krízovom štábe: Vyhlásime druhý povodňový stupeň

10:50 Prípadné záplavy hrozia počas najbližších dní najmä na západe Slovenska a v povodí rieky Morava. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizuje pripravenosť Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) i polície. V Malackách sa zhromažďuje potrebná technika. Informoval o tom po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Malackách. Situáciu, ktorá čaká Slovensko, označil za vážnu.

Zľava prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok

"Musíme prijať preventívne opatrenia, aby sme čo najviac eliminovali riziká a po skončení zrážok sme pripravení s odčerpávaním vody," priblížil minister vnútra s tým, že sekcia krízového riadenia rezortu vnútra je v kontakte so starostami dotknutých obcí. "Budú informovaní o priebežných opatreniach aj o možnostiach využitia techniky," podotkol. V pohotovosti sú aj dobrovoľní hasiči.

10:36 Tlačová konferencia po zasadnutí krízového štábu

10:35 S opatreniami začala aj komárňanská radnica. Ako informovala, mestská spoločnosť KOMVak zintenzívnila práce na čistení kanalizačnej siete, ktorú pripravuje na možné prívalové dažde. "Kontrolujú sa retenčné nádrže, prívalové čerpadlá, dažďové rigoly, čerpacie stanice a hlavne dažďové vpusty. Spoločnosť žiada obyvateľov, aby skontrolovali vpusty aj na svojich uliciach. Ak sa do nich dostalo lístie alebo iné nečistoty, je potrebné ich odstrániť," uviedlo mesto Komárno.

Prípravy Komárna na predpovedaný dážď

10:30 Na silný dážď sa pripravuje aj Nitra. Nitriansky primátor Marek Hattas uviedol, že krízový štáb mesta sa už pripravuje na vlnu výdatných dažďov. "Pršať začalo už vo štvrtok, najsilnejšie zrážky majú byť v piatok. Je dôležité, aby sme boli pripravení na možné riziká spojené so záplavami a prívalovými dažďami," uviedol primátor. Mesto zároveň zverejnilo odporúčania, podľa ktorých by sa obyvatelia mali na výdatné dažde pripraviť.

Organizátori zrušili koncert zoskupenia La Goia, ktorý sa mal konať vo štvrtok večer na Nitrianskom hrade. "Nový termín je 7. decembra v synagóge," uviedli na sociálnej sieti. Zrušené je aj slávnostné otvorenie novej pumptrackovej dráhy v Nitre, ktorá mala byť po prvýkrát sprístupnená verejnosti v sobotu 14. septembra.

Vzhľadom na veľmi nepriaznivú predpoveď počasia sa plánovaný koncert LA GIOIA, ktorý sa mal konať zajtra 12.9.2024,... Posted by Nitriansky hrad / Nitra Castle on Wednesday, September 11, 2024

10:28 V Česku už výdatne prší, informuje o tom portál iMeteo.sk a dodáva, že tlaková níž prináša dážď na prakticky celé územie Českej republiky. Do dnešnej polnoci tam spadne od 20 až 40 mm zrážok, no zrážky budú pokračovať dnes v noci aj zajtra. Na Morave a v Sliezsku môže zajtra spadnúť až okolo 70 mm. Prvý sneh dokonca napadol na Poledníku na Šumave. Daždivo je od rána aj na Slovensku a to v Bratislavskom, Nitrianskom aj Trenčianskom kraji.

(Zdroj: Facebook/Šumava.eu)

10:25 V súvislosti s avizovanými výdatnými zrážkami mesto Banská Bystrica intenzívne komunikuje so všetkými zainteresovanými zložkami. Vo štvrtok popoludní zasadne krízový štáb mesta s cieľom zosumarizovať postupy, ako aj materiálne a technické zabezpečenie. "Vzhľadom na kopcovitý terén niektorých mestských častí sa dajú očakávať prechodné zvýšené prietoky vody, najmä na vozovke. Ide hlavne o mestskú časť Sásová. Ako poslanec za tento volebný obvod budem pozorne sledovať vývoj situácie a v prípade potreby som pripravený koordinovať pomocné práce," dodal mestský poslanec Matúš Molitoris.

10:10 Obec Čajkov presúva kvôli predpovedi počasia termín vinobrania na 29. septembra. "Ďakujeme za pochopenie a veríme, že počasie v novom termíne nás neprekvapí," informuje na sociálnej sieti.

(Zdroj: Facebook/Obec Čajkov)

10:02 Na daždivý víkend sa pripravuje aj mesto Topoľčany. "Aj keď nie je vždy možné vyhnúť sa dočasným obmedzeniam, zaplaveným územiam a podobne, robíme všetko pre to, aby sme v nasledujúcich hodinách a dňoch boli pripravení v čo najlepšej možnej miere," informuje samospráva. Dodáva, že v meste majú vyše 2 800 vpustov do kanalizácie, ktoré čistia dvakrát ročne. Tento týždeň ale prebehla mimoriadna kontrola a čistenie. "Pracovníci Mestských služieb a Sociálneho podniku budú v pohotovosti na čistenie, odpratávanie prípadného neporiadku spôsobeného silným vetrom a dažďom," dodáva.

❗️🌧PRIPRAVUJEME SA NA DAŽDIVÝ VÍKEND Meteorológovia varujú pred extrémne daždivým počasím, ktoré nás čaká v najbližších... Posted by Mesto Topoľčany on Thursday, September 12, 2024

09:53 Viaceré kultúrne i zábavné podujatia či farmárske trhy plánované v najbližších dňoch v Olomouckom kraji v Česku boli zrušené. Program menia aj hasiči, ktorí sa pripravujú na prípadné povodne. V piatok 13. septembra mali už tradične otvoriť pre verejnosť všetky hasičské stanice v kraji. V Hraniciach na Přerovsku sa dnes ráno rozhodli zrušiť celý sobotňajší program Dní európskeho dedičstva vrátane verejných raňajok na námestí.

09:50 S napätím sleduje predpoveď počasia aj česká polícia. "Naprieč republikou sme pripravení okamžite pomáhať s evakuáciami a zaistením bezpečnosti. Poriadkoví či dopravní policajti, letecká služba ale aj napríklad pyrotechnici sú v pohotovosti a budú čakať na pokyn na nasadenie," informuje na sociálnej sieti.

09:45 Hydrologické výstrahy sa rozšírili o ďalšie okresy Nitrianskeho a Banskobystického kraja, aj o okres Rožňava, kde platia výstrahy prvého stupňa pred povodňami.

(Zdroj: SHMÚ)

09:40 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odporučil v súvislosti s možným vznikom povodní všetkým obciam v okrese prijať potrebné opatrenia. Informovala o tom prednostka OÚ Jozefína Novotná. Okresný úrad je podľa nej v pohotovosti, neustále monitoruje vývoj situácie a je pripravený kedykoľvek pomôcť. OÚ odporúča samosprávam preveriť kritické úseky na vodných tokoch ako aj kritické úseky v katastrálnom území obcí a funkčnosť dažďovej kanalizácie obce, najmä zaústenia do vodných tokov a recipientov. Okres tiež odporúča preveriť možné prekážky vo vodných tokoch a kritických úsekoch. Odporúča preveriť dostupnosť techniky a v prípade potrebnej aktivácie preveriť dostupnosť členov DHZ obce, členov povodňovej komisie obce a členov povodňovej hliadkovej služby.

09:30 V Malackách zasadá krízový štáb za účasti ministrov vnútra a životného prostredia. O 10.00 h sa má konať tlačová konferencia.

Očakávame významnú zrážkovú udalosť a zvýšenie vodnej hladiny Dunaja

09:25 Polícia upozorňuje, že blížiace sa mohutné dažde v kombinácii so silným vetrom, predovšetkým v západných častiach Slovenska, môžu skomplikovať situáciu v cestnej premávke. "Preto vyzývame všetkých vodičov, aby počas jazdy zvýšili opatrnosť, jazdu prispôsobili povahe vozovky a stavu ciest, a v neposlednom rade aj svojim schopnostiam a zručnostiam. Nezabúdajte ani na dodržiavanie rozostupov, obzvlášť na frekventovaných cestách, ani na správne svietenie," upozorňuje s tým, že pred cestou si treba dôkladne skontrolovať technický stav vozidla, predovšetkým dezén pneumatík. Netreba zabúdať aj na kontrolu stieračov, ktoré sú pri zníženej viditeľnosti obzvlášť dôležité. Dodáva, že po príchode do cieľa nezabudnite prispôsobiť počasiu aj miesto, kde vaše vozidlo odparkujete. Ak to situácia umožňuje, vyhnite sa parkovaniu pod stromami.

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

09:22 Silné zrážky očakáva počas štvrtka aj susedné Poľsko, kde vydali meteorologické výstrahy najvyššieho stupňa. Hydrologické výstrahy budú platiť aj na juhozápade krajiny od popoludňajších hodín. Najväčšie zrážky sú predpovedané v Dolnosliezskom vojvodstve do 35 mm, Opolskom do 35 mm, Veľkopoľskom do 25 mm, Lodži do 20 mm a Kujavsko-pomoranskom do 20 mm.

(Zdroj: FB/Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB)

09:15 K rušeniu akcií dochádza aj v Česku. V mestskej časti Brno-Medlánky sa cez víkend kvôli počasiu neuskutoční dlho plánovaná oslava 100 rokov fungovania tamojšieho letiska. Aeroklub lákal verejnosť na ukážky lietadiel a vrtuľníkov alebo na prelet stíhačiek Gripen. Na Brnianskej priehrade v sobotu nebudú bežecké preteky seriálu RunTour, na ktoré sa chystali dve tisícky športovcov. Neuskutoční sa tiež víkendový festival ČEZ Fest v Hodoníne. Vo Veselí nad Moravou na Hodonínsku sa mal cez víkend konať gastronomický Festival chuti, kvôli počasiu sa presúva na jar budúceho roka. Odložená je tiež Tuning Motor Party na letisku vo Vyškove, rovnako ako Vyškovské slávnosti, ktoré presunuli na 27. septembra.

09:10 Aktuálnu situáciu na rôznych miestach v Európe možno sledovať ako živý prenos prostredníctvom webkamier.

09:05 V Rakúsku prešli z leta rovno do zimy. Ako informuje portál Krone.at, len tri stupne namerali ráno v Ausserferne alebo vo Východnom Tirolsku, len sedem stupňov v Innsbrucku a kruté mrazy pod nulou na horách od približne 2 000 metrov. Napríklad v Stubaital, v oblasti Seefeld alebo v Kitzbüheli už napadol sneh. Rakúski meteorológovia vydali na najbližšie dni výstrahu pred snehom a dažďom, ktoré budú mať dve fázy. Miestami má dopadnúť až 150 mm zrážok.

Die Kaltfront ist da - die Streif ist bereit! Mit starkem Wind sind die Schneefallgrenze in Tirol auf 1200 m.



Am #Hahnenkamm bei #Kitzbühel liegt bereits Schnee. pic.twitter.com/fzgOqnOGE8 — Clemens TZ (@alpen_wetter) September 12, 2024

08:55 Vedenie mesta Čadca v stredu zvolalo protipovodňovú komisiu. "Nechceme podceniť situáciu a chceme byť pripravení tak, aby nás dopady po zrážkach a povodniach zasiahli čo najmenej," hovorí mesto s tým, že predmetom stretnutia bola aj aktuálna pripravenosť zložiek záchranného zboru ako aj organizácií mesta. Bude tiež monitorovať nové verzie predpovedí i reálne zrážky v teréne. "Bezpečnosť občanov, ako aj ochrana zdravia a majetku je pre vedenie na prvom mieste. Povodne sú v našej oblasti isté a teraz zostáva len dúfať, že to nebude najhoršie," dodáva. V rámci mesta sa vyšpecifikovali krízové scenáre a už počas štvrtka budú príslušníci Mestskej polície a DHZ Čadca prechádzať rizikové miesta.

08:40 Bratislava infromuje, že v súvislosti s predpovedanými mimoriadnymi zrážkami má v pohotovosti kapacity na odsávanie vody, vrátane doplnkových čerpadiel a vozidiel s funkciou odčerpávania, zametacie vozidlá a pripravení sú aj pilčíci v prípade potreby odstraňovania popadaných drevín. Hlavné mesto si uvedomuje, že s intenzívnymi a prudkými dažďami súvisí aj možná stúpajúca hladina riek Dunaja a Moravy a ich prípadné vybreženie v niektorých lokalitách v záplavovom území. Komunikuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom, v ktorého kompetencii je inštalácia protipovodňových zábran a mesto je pripravené pomôcť pri ich inštalácii. Na spoluprácu je pripravená aj Mestská polícia Bratislava,

08:37 Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa mesto Trenčianske Teplice po dôkladnom zvážení rozhodlo o týždeň presunúť plánované víkendové podujatie DNI MESTA. "Vaša bezpečnosť a pohodlie sú pre nás prvoradé, preto sme sa rozhodli pre tento krok," uvádzajú.

(Zdroj: Facebook/Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice)

08:33 Trenčianska radnica v súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a silného vetra upozorňuje obyvateľov na možné riziká záplav a prívalových dažďov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. "Zatiaľ nevieme predpokladať, aký bude presnejší vývoj na území mesta, no najohrozenejšími oblasťami sú Kubrá, Kubrica, sídlisko Juh (Východná ulica), Belá (pri Tescu) a Horné Orechové," uviedla hovorkyňa s tým, že obavy a predpovede na území mesta sa možno napokon nepotvrdia, no obyvatelia by mali byť pripravení.

Radnica podľa nej preventívne komunikuje aj s miestnymi dobrovoľnými hasičmi. V prípade potreby budú mať k dispozícii takmer 600 vriec s pieskom. Mestská polícia bude monitorovať situáciu v jednotlivých mestských častiach. Mesto odporúča od štvrtka do pondelka (16. 9.) nevstupovať do lesoparku Brezina ani do žiadnych parkov, nezdržiavať sa v prírode. Silný vietor môže vyvracať stromy. Radnica tiež odporúča preparkovať automobily z Východnej ulice a neparkovať v blízkosti vzrastlých drevín, kde môže dôjsť k zlomeniu aj zdravých stromov. "Ak by došlo k zaplaveniu územia, mali by obyvatelia zostať pokojní a riadiť sa pokynmi, ktoré budeme v spolupráci s hasičmi, políciou i záchrannými zložkami zverejňovať na webovej stránke mesta i sociálnych sieťach, vrátane aplikácie Munipolis," doplnila Ságová.

Predpovede sa od stredy zhoršili

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, počasie v najbližších dňoch bude mimoriadne nepriaznivé predovšetkým na západnom a severozápadnom Slovensku. "V tejto časti územia očakávame vytrvalý a silný dážď s celkovým úhrnom zrážok od štvrtka 12.9. do nedele 15. 9. 2024 podľa najpravdepodobnejších scenárov modelu ECMWF 100 až 170 mm, na návetriach ojedinele až 200 mm, podľa najextrémnejších výpočtov aj viac," informuje v analýze meteórológ Miroslav Šinger.

(Zdroj: SHMÚ)

Keďže v spomínanej oblasti sa očakáva aj silný severozápadný vietor, úhrny zrážok budú silno ovplyvnené aj náveterným a záveterným efektom, ktorý lepšie zachytávajú predpovedné modely s vyšším rozlíšením. "Práve na severozápadných návetriach hôr a v hrebeňových polohách očakávame vôbec najvyššie úhrny zrážok. Smerom na východ bude zrážok ubúdať, na východe spadne väčšinou 20-50 mm. Naopak viac naprší na Morave, v priľahlom Poľsku a vo východnej polovici Rakúska, väčšinou 150-250 mm, v horských oblastiach ojedinele aj viac ako 300-400 mm, čo sú pre našu oblasť extrémne vysoké úhrny zrážok," pokračuje SHMÚ.

Predpoveď poveternostnej situácie podľa deterministického výpočtu modelu ECMWF na piatok

Meteorológovia varujú, že takto výdatný dážď spôsobí aj výrazný vzostup vodných hladín s dosahovaním povodňových stupňov so zvýšeným rizikom povodní. "Zrážky budú navyše padať pri nízkej teplote, čo výrazne zníži ich výpar, naopak podporí udržanie spadnutej vody v krajine a odtok," dodávajú.

Hydrologické výstrahy

Teplota vzduchu bude v piatok spočiatku na západe, postupne aj na ostatnom území, len 9 až 15 °C, čo sú vzhľadom na ročnú dobu mimoriadne až extrémne nízke hodnoty maximálnej dennej teploty na úrovni dlhodobých teplotných rekordov. Pocit chladnu bude podľa SHMÚ znásobovať aj severozápadný vietor, ktorého nárazy môžu najmä na juhozápade presahovať 80 km/h, čo pri výdantom daždi a nízkej teplote povedie k veľmi nepriaznivým podmienkam. "Na podmáčanom povrchu je pri silnom vetre navyše vyššie riziko pádu stromov, čo povedie k zvýšenému nebezpečenstvu najmä v horách západného a severozápadného Slovenska," uvádz Šinger.

(Zdroj: SHMÚ)

Výdatné zrážky budú zapríčinené nevšednou synoptickou situáciou, ktorá bude viesť k podpore výstupných pohybov - a teda aj zrážkotvorných procesov - nad rovnakými oblasťami strednej Európy počas niekoľkých dní. Na Morave, vo východnej polovici Rakúska, na krajnom juhozápade Poľska a na západnom Slovensku sa budú vyskytovať takmer nepretržité zrážky až do pondelka (16. 9.) len s krátkymi prerušeniami v závislosti od jednotlivých vplyvov synoptických štruktúr, dodáva SHMÚ.

Predpoveď úhrnov zrážok modelu ALADIN s vysokým horizontálnym rozlíšením (2 km) pre obdobie 12.9 - 15.9.2024 a nemeckého modelu ICON

"Zrážková poveternostná situácia začne príchodom teplotne výrazného studeného frontu od západu v priebehu štvrtka (12. 9.), za ktorým sa bude nachádzať studený vzduch pôvodom až spoza polárneho kruhu (no transformovaný počas prechodu ponad Atlantik). Pohyb frontu sa v našej oblasti zastaví z dôvodu presunu níže vo vyšších hladinách nad alpskú oblasť, a na jej prednej strane tak bude u nás prevládať južné výškové prúdenie (čiara frontu teda bude orientovaná paralelne s výškovým prúdením)," informuje meteorológ.

Predpoveď úhrnov zrážok modelu ALADIN s vysokým horizontálnym rozlíšením (2 km) pre obdobie 12.9 - 15.9.2024 a nemeckého modelu ICON

Zároveň sa podľa meteorológov na fronte južne od Álp prehĺbi tlaková níž, ktorá sa v piatok (13. 9.) presunie nad Balkán a odtiaľ nad Slovensko a južné Poľsko, s čím bude spojená druhá - ešte intenzívnejšia vlna zrážok. "V priebehu soboty (14. 9.) sa nad Balkán presunie aj tlaková níž vo vyšších hladinách a na jej prednej strane sa v oblasti Východných Karpát prehĺbi nová tlaková níž, ktorá sa vplyvom juhovýchodného až východného prúdenia teplého vzduchu presunie nad južné Poľsko, Moravu a Slovensko (v predpovedi jej presnejšej polohy je stále neurčitosť), s čím bude spojená tretia vlna zrážok, opäť s vysokou intenzitou," dodáva s tým, že níž sa na prelome tohto a budúceho týždňa v nižších hladinách bude v našej oblasti vypĺňať a zároveň teplotný kontrast na frontálnom rozhraní bude výrazne slabnúť, vplyvom čoho výdatné zrážky ustanú.

(Zdroj: SHMÚ)

Meteorológovia podotýkajú. že vývoj situácie, predovšetkým konkrétne zrážkové úhrny a ich vplyvy na vodné toky v jednotlivých lokalitách, je možné odhadovať len s určitou presnosťou vyplývajúcou z neistoty pri odhade presnej trajektórie stredu tlakovej níže, výraznosti vplyvu orografických efektov na intenzitu zrážok, ako aj vplyvu doterajšieho sucha.

Pre silný dážď platia výstrahy

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí počas celého dňa v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Trnavského a Trenčianskeho kraja. Platí aj pre okresy Topoľčany, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. SHMÚ miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 120 až 180 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," dodal ústav.

(Zdroj: SHMÚ)

Prvý stupeň pred dažďom vydali pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Žilinského kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Partizánske, Prievidza, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Tam predbežne platí výstraha od 18.00 h.

Bezpečnostné složky na Slovensku sú od stredy v pohotovosti

V súvislosti s očakávanými výdatnými zrážkami v prípade potreby bude plne súčinná armáda. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že telefonoval so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). S ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) sa dohodli na koordinovaní postupu a prípravách.

Začíname s prípravou na extrémne zrážky, ktoré sú avizované nad okolitými štátmi a žiaľ prognóza zatiaľ avizuje, že tie... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Wednesday, September 11, 2024

Taraba už v utorok po rokovaní vlády avizoval, že v súvislosti s extrémnymi zrážkami zvolá krízový štáb pre zrážky. Koná sa vo štvrtok o 09.30 h v Malackách. "Protipovodňové opatrenia na Devíne sa budú zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku pripravovať v najbližších chvíľach," povedal Taraba. Dodal, že prietok na Dunaji odhaduje Slovenský hydrometeorologický ústav na 8-tisíc metrov kubických. Preto bude vo vodnej elektrárni Gabčíkovo v prevádzke sedem turbín z ôsmich.

Taraba zvolá krízový štáb pre zrážky, ktoré sa majú vyskytnúť najbližšie dni

"Vzhľadom na to, že v Gabčíkove je do konca roka odstávka jednej turbíny, ktorá prechádza servisom, budeme mať nižšiu priepustnú kapacitu a preto začneme aj aktívnu komunikáciu s Maďarskom pre prípad potreby zvýšenia prietokov do ramenných sústav Dunaja," uviedol. Dodal, že prietok na Dunaji odhaduje Slovenský hydrometeorologický ústav na 8-tisíc metrov kubických.

Pripravenosť Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) reagovať na očakávané výdatné zrážky a ich dôsledky deklaroval i minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "V prípade, že sa bude riziko zvyšovať, zabezpečíme všetko preto, aby sme ochránili životy a majetok obyvateľov Slovenska," deklaroval po rokovaní vlády.

Matúš Šutaj Eštok

Prípadným povodniam po očakávaných extrémnych zrážkach v najbližších dňoch v európskom regióne, vrátane Slovenska, by mali vodné stavby v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) zabrániť. Po období sucha sú pripravené akumulovať vodu a chrániť tak územie."Konkrétna situácia a spôsob opatrení závisí od vývoja počasia, a to nielen u nás, vývoja výšky hladiny na tokoch a predpokladu ich kulminácie," poznamenal Marián Bocák zo SVP.

V Česku odporúčajú ľuďom pripraviť si evakuačný kufor

Podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka u nich hrozí podobná situácia ako v rokoch 1997 a 2002, keď Česko postihli rozsiahle povodne. Minister vnútra Vít Rakušan ľuďom odporučil, aby si pripravili evakuačný kufor. Uviedli to v stredu na spoločnej tlačovej konferencii. Ľudia by mali mať nabitý telefón a powerbanky, pripravené zásoby pitnej vody a ľudia v zasiahnutých oblastiach by mali cenné veci vyniesť do horných poschodí. Ústredný krízový štáb ČR je pre prípad vyhrotenia situácie už pripravený.

(Zdroj: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ))

V dôsledku extrémnych zrážok, pred ktorými na najbližšie štyri dni v stredu varovali českí meteorológovia, môže dôjsť ku komplikáciám aj v železničnej doprave. České dráhy (ČD) v reakcii na výstrahu aktivujú pohotovostnú službu, aby zmiernili dôsledky komplikácií. V dôsledku extrémnych zrážok môže podľa ČD dôjsť k poškodeniu tratí, prípadne môžu do koľajiska spadnúť stromy, čo môže skomplikovať železničnú dopravu. ČD preto posilnili personálne aj materiálne kapacity a cestujúcich žiadajú, aby sledovali aktuálne informácie o premávke na železnici.

Nový výpočet modelu Aladin z 12. 9. 00 UTC potvrzuje vysoké srážkové úhrny v nejbližších třech dnech na většině území ČR. Podstatně slabší srážky předpokládá jen v západních a severozápadních Čechách.



Na mapě vidíte sumu srážek do půlnoci na pondělí podle nového výpočtu… pic.twitter.com/kEXY6hDpDp — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 12, 2024

"Prosíme cestujúcich, aby sa na možné komplikácie pri cestovaní preventívne pripravili, vybavili sa na cestu dostatočným množstvom tekutín, jedlom, prípadne liekmi, ktoré pravidelne užívajú, a to aj v prípade ciest na kratšiu vzdialenosť," dodal Filip Medelský z komunikačného oddelenia ČD.