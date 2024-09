Tragédia na luxusnej výletnej lodi: Chlapec spadol o niekoľko poschodí a zabil sa

Harmony of the Seas (Zdroj: Getty Images)

GALVESTON - Chlapec sa hral na „Harmony of the Seas“ s priateľmi. Stratil rovnováhu a spadol o niekoľko poschodí.

Na výletnej lodi Harmony of the Seas došlo k tragickej nehode. Dvanásťročný chlapec spadol z balkóna kabíny na 14. poschodí a zabil sa. K incidentu došlo v posledný večer plavby, keď loď smerovala do Galvestonu v Texase. Svedkovia uviedli, že chlapec sa hral s kamarátmi, ktorých stretol počas cesty, keď zrazu stratil rovnováhu a prepadol cez zábradlie.

Podľa britského „Sun“ chlapec spadol niekoľko poschodí do vnútra lode, ktorá je navrhnutá ako Central Park a zahŕňa bary, reštaurácie a relaxačné priestory. Resuscitačné opatrenia, ktoré okamžite inicioval palubný personál, boli neúspešné – chlapec zomrel ešte pred príchodom do prístavu 8. septembra.

Nie je to prvá smrť na palube

Loď, ktorá pojme až 5 479 pasažierov, bola na plavbe po Karibiku, ktorá bola súčasťou narodeninovej oslavy chlapcovej rodiny. Keď sa Harmony of the Seas dostala do Galvestonu, začalo sa vyšetrovanie.

Prepravná spoločnosť Royal Caribbean potvrdila chlapcovu smrť, no bližšie informácie o incidente neposkytla. Tento tragický incident nie je prvým na luxusnej lodi. V roku 2019 zomrel 16-ročný chlapec, keď sa pokúšal vyliezť z balkóna na ôsmom poschodí do svojej rodinnej kajuty po tom, čo zabudol svoju izbovú kartu.

K tragickej udalosti došlo aj v roku 2018, keď na palube lode zmizol britský zabávač Arron Hough. V roku 2016 navyše pri bezpečnostnom manévri zahynul člen posádky, keď sa záchranný čln nečakane odtrhol od kotviacich bodov a zrútil sa.

Jedna z najväčších výletných lodí na svete

„Harmony of the Seas“ je jednou z najväčších výletných lodí na svete. S dĺžkou okolo 360 metrov a 16 palubami je loď vyššia ako Eiffelova veža.

Má množstvo atrakcií vrátane 20 reštaurácií, 23 bazénov a parku s viac ako 10 000 rastlinami. Luxusné zariadenie a rozmanité možnosti zábavy robia z lode plávajúce mesto.