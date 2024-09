Pápež František pricestoval do Singapuru: Stretne sa s politickými predstaviteľmi a odslúži omšu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara)

SINGAPUR - Pápež František v stredu pricestoval do Singapuru, ktorý je poslednou zastávkou na jeho 12-dňovej apoštolskej ceste v juhovýchodnej Ázii a Tichomorí. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Pápeža vítali na letisku davy ľudí mávajúce vlajkami Singapuru a Vatikánu. František sa v Singapure stretne s politickými predstaviteľmi vrátane prezidenta Tharmana Šanmugaratnama a predsedu vlády Lawrencea Wonga. Odslúži aj omšu na Národnom štadióne, na ktorej by sa podľa očakávaní malo zúčastniť približne 55 000 ľudí.

Prezidentka Zuzana Čaputová pred stretnutím s pápežom Františkom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

František je iba druhým pápežom, ktorý zavítal do Singapuru. Pred ním tento mestský štát navštívil pápež Ján Pavol II. v roku 1986. V Singapure žije 5,92 milióna ľudí, z toho 210 000 katolíkov.

Pápež pricestoval do Singapuru z Východného Timoru, kde v utorok odslúžil svätú omšu, na ktorej sa podľa odhadov zúčastnilo až 600 000 ľudí, čo predstavuje približne polovicu populácie krajiny. Predtým v rámci svojho ázijsko-tichomorského turné navštívil aj Indonéziu a a Papuu Novú Guineu. Do Vatikánu by sa mal vrátiť v piatok.