Jordánci budú v utorok voliť: Očakávajú sa ďalšie protiizraelské demonštrácie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA(AP Photo/Darko Vojinovic))

Stovky ľudí vyšli do ulíc Ammánu tiež v nedeľu, podľa serveru The Times of Israel (ToI) oslavovali zabitie troch Izraelčanov Jordáncom, ktorý zaútočil počas prehliadky svojho kamióna na pracovníkov hraničného priechodu z Jordánska na Západný breh okupovaný Izraelom. Počas manifestácie, ktorú v nedeľu zorganizovala miestna odnož Moslimského bratstva, sa konal aj improvizovaný ohňostroj a jej účastníci rozdávali okoloidúcim bonbóny. Ľudia tiež volali heslá na podporu palestínskeho hnutia Hamas, s ktorým izraelská armáda bojuje v Pásme Gazy.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Demonštrácia na podporu Hamasu počas vojny v Gaze, ktorú začal vlani 7. októbra teroristický útok Hamasu na Izrael, organizovala aj jedna z hlavných opozičných strán Islamský akčný front (IAF), ktorá je jordánskym politickým krídlom Moslimského bratstva a ktorej voličmi sú najmä Jordánci palestínskeho pôvodu. Podľa agentúry Reuters ale táto formácia pravdepodobne nezíska viac hlasov ako provládne strany.

Medzi voličmi naprieč politickým spektrom podľa Reuters panujú obavy, že sa izraelská vláda Benjamina Netanjahua snaží rozšíriť vojnu z Gazy na Západný breh a vyhnať z neho nehodami a ničením infraštruktúry ďalších Palestínčanov do Jordánska. V 11-miliónovom Jordánsku žijú už vyše dva milióny palestínskych utečencov a podľa agentúry AFP tvoria obyvatelia palestínskeho pôvodu asi polovicu jordánskych voličov.

"Cítime bolesť, bezmoc a poníženie, keď každý deň vidíme v televízii tú tragédiu v Gaze, zabíjanie a deštrukciu. Kvôli tomu zabúdame na voľby a všetko okolo. Cítim horkosť a nie som si istý, či pôjdem tento raz voliť," povedal 43-ročný jordánsky štátny zamestnanec Umar Muhammad. Aj ďalší Jordánci podľa AFP možno kvôli tomu voliť nepôjdu.

Vojna v Gaze a zosilnené razie izraelskej armády a násilnosti osadníkov na Západnom brehu sa pre niektorých jordánskych politikov stali kľúčovou témou kampane. Ďalší kandidáti sa zamerali na ekonomiku, ktorú ale tiež poznačila vojna v Gaze a eskalácia napätia na Blízkom východe. Asi 14 percent hrubého domáceho produktu totiž podľa AFP tvoria príjmy z cestovného ruchu. Jordánsko sa potýka aj s vysokou nezamestnanosťou.

Utorkové voľby sú prvé, ktoré sa konajú po volebnej reforme. Tá okrem iného zvýšila počet kresiel dolnej komory parlamentu, znížila minimálny vek pre kandidátov a vyhradila väčšie zastúpenie pre ženy.