Bývalý republikánsky viceprezident USA Cheney uviedol, že bude voliť Harrisovú

Dick Cheney (Zdroj: SITA)

CHEYENNE - Bývalý americký viceprezident a celoživotný republikán Dick Cheney bude v nadchádzajúcich prezidentských voľbách hlasovať za demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú. Cheney to uviedol v piatkovom vyhlásení. Nasledoval tak svoju dcéru Liz, ktorá o svojom zámere voliť Harrisovú informovala v stredu.

Osemdesiattriročný Cheney je rovnako ako jeho dcéra kritikom republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, ktorý zastával prezidentský úrad v rokoch 2017 až 2021. "Už nikdy mu nemožno zveriť moc," uviedol na Trumpovu adresu vo svojom vyhlásení. "Ako občania máme všetci povinnosť uprednostňovať vlasť pred stranou a chrániť ústavu. Preto budem hlasovať za viceprezidentku Kamalu Harrisovú," dodal.

archívne video

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Trump v reakcii na svoju sociálnu sieť Truth Social uviedol, že Cheney je rovnako ako jeho dcéra "bezvýznamný RINO". RINO je skratka pre Republican in name only (Republikán len podľa mena), píše agentúra AP. Manažérka kampane Harrisovej Jen O'Malleyová Dillonová uviedla, že Harrisová "je hrdá, že má podporu viceprezidenta Cheneyho, a hlboko si váži jeho odvahy uprednostňovať vlasť pred stranou".