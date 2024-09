Mexický prezident varuje Najvyšší súd pred blokovaním spornej reformy súdnictva

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador (Zdroj: SITA/AP Photo/Eduardo Verdugo, File)

Obradorova reforma vyvolala pobúrenie u mexickej opozície a znepokojila Spojené štáty a medzinárodných investorov. Nesúhlasia s ňou ani súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku a požiadali Najvyšší súd, aby do legislatívneho procesu zasiahol. Na to však podľa prezidenta neexistuje "žiadny právny základ". "Zastavenie procesu analýzy, diskusie a prípadného schválenia ústavnej reformy by bolo odchýlkou a samozrejme hrubým porušením ústavy," povedal López Obrador na tlačovej konferencii.

archívne video

Šikuta apeluje na vládnych predstaviteľov, aby nezasahovali do nezávislosti súdnictva (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Dolná komora mexického parlamentu, kde má Hnutie národnej obrody (MORENA) Lópeza Obradora a spojenci po júnových voľbách dvojtretinovú väčšinu, už v stredu schválila kontroverzný plán. V Senáte, kde vládnej koalícii chýba jedno kreslo k dvojtretinovej väčšine, budú o ňom rokovať budúci týždeň. USA, najväčší obchodný partner Mexika, varovali, že reforma súdnictva ohrozuje ich vzájomné vzťahy, ktoré závisia od dôvery investorov v mexický právny rámec.

López Obrador tvrdí, že súčasné súdnictvo je pretkané korupciou a slúži záujmom politickej a hospodárskej elity. Často aj kritizoval Najvyšší súd, ktorý bránil niektorým jeho navrhovaným reformám v oblastiach ako energetika a bezpečnosť. Reformu súdnictva podporuje aj jeho nástupkyňa v úrade prezidenta Claudia Sheinbaumová, ktorá úrad prevezme 1. októbra.