Je to dobrá žena: Trump ospevuje v novej knihe Merkelovú! TOTO píše o Putinovi

Donald Trump a Angela Merkelová (Zdroj: profimedia.sk)

Donald Trump vydal ilustrovanú knihu s názvom „Save America“, v ktorej 78-ročný muž poskytuje pohľad na obdobie, keď bol americkým prezidentom. Trump v knihe hovorí o ikonických momentoch a o bývalých a súčasných šéfoch vlád vrátane bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a lídra Kremľa Vladimira Putina.

archívne video

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Trump vydal ilustrovanú knihu „Save America“

„Od historických summitov so svetovými lídrami až po úprimné scény z Bieleho domu, každú fotografiu vybral prezident Trump spolu s jeho slovami, ktoré poskytujú pohľad na to, čo bude formovať jeho ďalšie štyri roky v úrade,“ píše sa v popise. „Save America, zložito ilustrovaná a krásne navrhnutá, zdôrazňuje kľúčové problémy a úspechy prezidenta Trumpa, vrátane rekordných obchodných rokovaní, znižovania daní, medzinárodnej diplomacie a bezpečnosti hraníc.“ A ďalej: "'Save America' je jediná kniha, ktorá osvetľuje minulosť a ponúka cestovnú mapu do budúcnosti, priamo od prezidenta Donalda J. Trumpa!"

Toto si Trump skutočne myslí o Merkelovej a Putinovi

Kniha stojí 99 dolárov a údajne váži impozantné dve kilá. Donald Trump na 360 stranách oslavuje hlavne seba. Všetky fotografie zobrazujú bývalého prezidenta USA, niektoré aj s inými hlavami vlád. Bývalá kancelárka Angela Merkelová je na niekoľkých stranách odfotená po boku republikána. Na jednej fotke si drží ruky pred tvárou, na inej Merkelová a Trump vyzerajú podráždene. "Angela už nevedie Nemecko. Hoci si ľudia mysleli, že s ňou nevychádzam, vychádzal som s ňou veľmi dobre. Bola to silná líderka, ktorá urobila dve chyby, pokiaľ ide o energiu, a že vpustila viac ako milión cudzincov do Nemecka. Musela za to zaplatiť vysokú cenu, ale je to dobrá žena,“ píše Trump o Merkelovej.

Trump tiež hovorí pár slov o Vladimirovi Putinovi. "Putin je silný muž. Mali sme zhodu a dobre sme spolu vychádzali. Za môjho prezidentovania by nikdy nenapadol Ukrajinu. Je smutné vidieť, čo sa tam stalo, s toľkými obeťami a skazou," píše bývalý americký prezident.