MIMORIADNY ONLINE Americký minister obrany odmieta žiadosť Zelenského: Ukrajinské útoky západnými zbraňami hlboko v Rusku by neboli rozhodujúce

Práca špecialistov - rembat 47 samostatná mechanizovaná brigáda! (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

20:46 Zelenského návšteva v Ramsteine zabezpečuje protivzdušnú obranu a zbrane pre Ukrajinu. Ukrajina dostala prísľuby ďalšej vojenskej pomoci od spojencov vrátane USA, Veľkej Británie, Nemecka a Kanady počas stretnutia Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny (UDCG) 6. septembra, na ktorom sa osobne zúčastnil prezident Volodymyr Zelenskyj.

20:02 Americký minister obrany Lloyd Austin v piatok upozornil, že ak by Ukrajina dostala povolenie na používanie západných zbraní na útoky hlboko v Rusku, ako to žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, situáciu na bojisku by to nezmenilo. Americký minister to povedal novinárom na záver schôdzky Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na nemeckej leteckej základni Ramstein. Informovala o tom agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR. "Žiadna vojenská kapacita nemôže byť len tak sama o sebe v tejto kampani rozhodujúca," povedal Austin.

19:30 Rusko pripravuje nové masové útoky na ukrajinský energetický systém, tvrdí premiér Šmyhal. Rusko pripravuje nové masové útoky na ukrajinský energetický systém, uviedol 6. septembra premiér Denis Šmyhal s odvolaním sa na údaje vojenskej rozviedky.

19:29 Ombudsman sa obracia na OSN a Červený kríž v súvislosti s údajnou popravou ukrajinského vojnového zajatca Ruskom, ktorá bola zaznamenaná na videu. Na videu, ktoré koluje na sociálnych sieťach, je údajne zachytený ruský vojak, ktorý sa pýta ukrajinského vojaka, či chce „povedať posledné slovo, pomodliť sa pred smrťou“, a potom ho trikrát strelí z pušky. Moment streľby je rozmazaný. Denníku Kyiv Independent sa nepodarilo video overiť.

17:03 Po havárii lietadla F-16 Západ diskutuje o urýchlenom výcviku ukrajinských pilotov, píše WSJ. Havária stíhačky F-16 na Ukrajine nastolila otázku tempa výcviku ukrajinských pilotov na používanie lietadiel na bojisku, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaných amerických a západných predstaviteľov.

17:02 USA oznamujú balík obrannej pomoci pre Ukrajinu vo výške 250 miliónov dolárov. Spojené štáty prisľúbili Ukrajine nový balík zbraní, munície a ďalšej obrannej pomoci v hodnote 250 miliónov dolárov, oznámil Pentagón.

16:49 Rusko aj Ukrajina dnes ohlásili čiastkové úspechy z bojiska v Donbase na východe Ukrajiny, kde v posledných týždňoch trvá ruská ofenzíva v smere na Pokrovsk a Toreck s cieľom obsadiť celú Doneckú oblasť. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské vojská v regióne dobyli množstvo obcí, vrátane dediny Žuravka pri Pokrovsku, naopak ukrajinská brigáda Azov ohlásila, že oslobodila časť mesta Ňu-Jork, ktorého dobytie Moskva oznámila 20. augusta. Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

15:27 Nemecko dodá Ukrajine ďalších 12 samohybných húfnic v hodnote 150 miliónov eur, oznámil v piatok nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP. Šesť húfnic dorazí na Ukrajinu do konca tohto roka a zvyšné prídu potom v roku 2025. Pistorius zároveň spresnil, že Nemecko neposkytne húfnice zo svojho vojenského inventára, ale budú pochádzať od zbrojárskeho priemyslu.

14:26 Holandská vojenská spravodajská služba (MIVD) varuje, že hackeri z ruskej vojenskej tajnej služby GRU sa snažia získať prehľad o západnej vojenskej pomoci Ukrajine a zabrániť jej. Na piatkovú správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.

14:25 Mediálna cenzúra počas konfliktu na Ukrajine je "oprávnená", keďže Rusko je vo vojnovom stave. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre ruskú agentúru TASS, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. "Vo vojnovom stave, v ktorom sa nachádzame, sú obmedzenia oprávnené, tak ako je oprávnená aj cenzúra," uviedol Peskov.

13:25 Pri dnešnom ruskom raketovom útoku na ukrajinský Pavlohrad jeden človek zomrel a ďalších 55 utrpelo zranenia, informovala Štátna služba pre mimoriadne udalosti (DSNS) v Dnepropetrovskej oblasti.

13:13 Európska únia poskytne Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc v hodnote 40 miliónov eur. Pomôcť má s prípravami na nadchádzajúcu zimu ľuďom v krajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej ozbrojenej agresii. Oznámila to dnes Európska komisia. Celkovo 35 miliónov eur je určených na humanitárne projekty priamo na Ukrajine, päť miliónov potom bude smerovať na podporu ukrajinských utečencov v Moldavsku.

12:43 Nemecko dodá Ukrajine ďalších 12 samohybných húfníc PzH 2000 za 150 miliónov eur, polovicu tento rok, polovicu budúci rok. Na okraj rokovania kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na americkej vojenskej základni Ramstein v Nemecku to dnes uviedol nemecký minister obrany Boris Pistorius. Zdôraznil, že Nemecko dodá sľúbené protivzdušné systémy a bude Ukrajinu podporovať v obrane proti ruskej agresii tak dlho, ako to bude potrebné.

12:02 Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski absolvoval prvý telefonický rozhovor s novovymenovým ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Oznámil to v piatok poľský rezort diplomacie, informuje agentúra PAP.

Sikorski a Sybiha hovorili o vojenskej situácii na fronte na Ukrajine, uviedlo poľské ministerstvo. "Rokovali aj o možných riešeniach historických problémov v poľsko-ukrajinských vzťahov," dodalo, pričom neuviedlo bližšie informácie.

12:01 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v piatok vyzval Čínu, aby prestala podporovať Rusko vo vojne na Ukrajine. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

11:54 Pri dnešnom ruskom raketovom útoku na ukrajinský Pavlohrad jeden človek zomrel a asi 30 ďalších utrpelo zranenia, informoval šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak v príspevkoch na telegrame.

11:43 Ruský súd zmrazením akcií miestnej pobočky Raiffeisen Bank International (RBI), najväčšej západnej banky v krajine, zablokoval jej predaj. Informuje agentúra Reuters.

Rakúska RBI, ktorá pôsobí v Rusku od rozpadu Sovietskeho zväzu, čoraz viac frustrovala amerických a európskych predstaviteľov, keďže nedokázala obmedziť svoje podnikanie v krajine, a to napriek opakovaným varovaniam, že by sa mala stiahnuť z trhu po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022.

11:24 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok na leteckú základňu Ramstein v Nemecku, aby sa zúčastnil na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Oznámil to na sociálnych sieťach samotný ukrajinský prezident, informujú agentúry Reuters a AFP. Zelenskyj na začiatku stretnutia vyzval vojenských spojencov Ukrajiny, aby ignorovali "červené čiary" Ruska a dovolili Kyjevu používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na území Ruska.

11:07 Ukrajina nebude muža v brannom veku nútene navracať do vlasti, povedal vo štvrtok v Rádiu Sloboda ukrajinský veľvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Ukrajina, ktorá vyše dva a pol roka čelí ruskej invázii, je voči armáde agresora dlhodobo vo výraznej početnej nevýhode a snaží sa k návratu presviedčať Ukrajincov žijúcich v zahraničí.

10:36 V dôsledku nočných útokov Ruska vypukli v rôznych častiach Ukrajiny požiare a zranenia utrpeli najmenej piati ľudia, oznámili v piatok ukrajinské úrady a predstavitelia. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že zostrelili 27 zo 44 dronov vypustených z Ruska. Ďalších osem dronov "zrejme spadlo" v dôsledku použitia prostriedkov elektronického boja. Rusko pri nočných útokoch použilo aj dve rakety, uviedli ukrajinské vzdušné sily na sociálnej sieti Telegram.

10:09 Vojenské spravodajstvo a Bezpečnostná informačná služba (BIS) sa podieľali pod vedením amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) na odhalení činnosti kybernetického aktéra spájaného s ruskou vojenskou tajnou službou GRU. V tlačovej správe o tom dnes informovalo Vojenské spravodajstvo. Kybernetické hrozby súviseli s jednotkou GRU 29155, ktorú českí vyšetrovatelia spojili s výbuchom muničného areálu vo Vrbeticiach na Zlínsku v roku 2014.

9:07 Ruská armáda v noci na dnes proti Ukrajine zaútočila s nasadením 44 dronov a dvoch rakiet, informuje ukrajinské letectvo. Protivzdušná obrana napadnutej krajiny zneškodnila 27 bezpilotných lietadiel. Neďaleko Ľvova vypukol požiar, informovali úrady v rovnomennej oblasti na západe Ukrajiny.

8:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky by sa mal v piatok vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku stretnúť so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom. Informuje agentúra DPA, podľa ktorej to vo štvrtok večer potvrdil hovorca nemeckej vlády.

7:20 Summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v Haagu sa na budúci rok vráti k otázke ďalšej podpory Ukrajiny po tento rok schválených 40 miliardách eur. ČTK to povedal nový český veľvyslanec pri NATO David Konecký. Nevníma ako problém, že tento rok sa na dlhodobejšom rámci pomoci spojenci na summite vo Washingtone nezhodli.

7:13 Za jeden z kľúčových výstupov júlového summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Washingtone považuje nový veľvyslanec pri NATO David Konecký zhodu na potrebe nového strategického prístupu voči Rusku. Zásadné východisko, ktoré bude Česko chcieť v danej stratégii dosiahnuť, je to, že ruská agresia voči Ukrajine bola natoľko zásadným zlomom, že nie je možné sa vrátiť do situácie pred ňou. Konecký to povedal v rozhovore ČTK. Odporúčania pre nový strategický prístup voči Rusku majú byť prezentované pred budúcim summitom, ktorý sa uskutoční v júni 2025 v Haagu.

6:17 Za úspešný označuje vpád ukrajinskej armády do ruskej Kurskej oblasti hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. Už šesť dní totiž podľa jeho slov nedošlo k žiadnemu ruskému postupu v kľúčovom sektore východného frontu na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters a stanica CNN, ktorá vo štvrtok zverejnila rozhovor s ukrajinským veliteľom.

Británia by mala dodať rakety do konca roka

Prvá várka zmienených rakiet LMM vyrobených francúzskou firmou Thales by mala byť na Ukrajinu odoslaná ešte do konca roka. Thales, ktorá LMM vyrába v továrni v Belfaste v Severnom Írsku, ich na svojej webstránke opisuje ako "ľahké, presné a viacúčelové" rakety určené na odpaľovanie z rôznych platforiem na zemi, na mori či vo vzduchu a proti širokému spektru hrozieb.

Ich zaslanie oficiálne ešte ohlási britský minister obrany John Healey na piatkovom zasadnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré sa uskutoční na vojenskej leteckej základni Ramstein v Nemecku. Ide o skupinu združujúcu štáty, ktoré podporujú Kyjev v boji proti ruskej vojenskej agresii.

Haley povedal, že nový balík pomoci významne posilní ukrajinskú protivzdušnú obranu a bude dôkazom, že nová britská vláda chce zintenzívniť podporu Ukrajine. AFP pripomína, že Healy sa ujal funkcie začiatkom júla po tom, ako labouristi po 14 rokoch v opozícii nahradili v britskej vláde konzervatívcov.

Haley už pred pár dňami povedal v Londýne svojmu ukrajinskému rezortnému kolegovi Rustemovi Umerovovi, že Británia "v nasledujúcich mesiacoch zvýši" svoju pomoc Ukrajine. Zároveň potvrdil, že na Ukrajinu začne v priebehu niekoľkých mesiacov prichádzať z Londýna aj delostrelecká munícia v hodnote 300 miliónov libier (približne 356 miliónov eur).

Spojené kráľovstvo už Ukrajine poskytlo stovky rakiet LMM, ktoré sa podľa vyhlásenia britského ministerstva obrany použili na ničenie ruských bezpilotných lietadiel a iných vzdušných hrozieb. Británia je jedným z najväčších vojenských podporovateľov Kyjeva, ktorému už dodala rakety dlhého doletu Storm Shadow či 14 tankov Challenger 2.

USA obvinili šiestich Rusov v súvislosti s kyberútokmi proti Ukrajine

Spojené štáty vo štvrtok obvinili piatich členov ruskej vojenskej rozviedky GRU a jedného ruského civilistu z kybernetických útokov na systémy na Ukrajine a u jej spojencov ešte pred začiatkom ruskej invázie vo februári 2022. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Všetci šiesti sú momentálne na úteku a USA ponúkli odmenu 60 miliónov dolárov za informácie vedúce k ich zatknutiu. Táto kybernetická kampaň s použitím malvéru proti Ukrajine z januára 2022 je známa pod názvom "WhisperGate" a podľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) by mohla byť považovaná za "prvý výstrel vojny" Ruska a Ukrajiny.

Kampaň zahŕňala "útoky na civilnú infraštruktúru a ukrajinské počítačové systémy, ktoré nesúviseli s armádou alebo národnou obranou", objasnil na tlačovej konferencii námestník ministra spravodlivosti Matthew Olsen. Útoky sa podľa neho neobmedzovali iba na Ukrajinu, ale zasiahli aj počítačové systémy v 26 členských krajinách NATO vrátane USA.

Cieľom útokov malo byť ochromenie ukrajinskej vlády a kritickej infraštruktúry

Špeciálny agent FBI William Delbagno tvrdí, že cieľom kybernetických útokov bolo ochromiť ukrajinskú vládu a kritickú infraštruktúru zameraním sa na finančné systémy, poľnohospodárstvo, záchranné služby, zdravotníctvo a školy.

Olsen dodáva, že snahou bolo aj podlomiť morálku ukrajinskej verejnosti. Obvinení podľa neho ukradli a zverejnili osobné údaje tisícov ukrajinských civilistov vrátane zdravotných informácií pacientov a iné súkromné údaje.

Ruského 22-ročného civilistu Amina Timoviča Stigala obvinili ešte v júni zo sprisahania s cieľom nabúrať sa do počítačových systémov a zničiť ich. Veľká federálna porota v Baltimore vo štvrtok spolu s ním obvinila aj piatich operatívcov GRU - Vladislava Borkovkova, Denisa Denisenka, Jurija Denisova, Dmitrija Gološubova a Nikolaja Korčagina.

Americký prokurátor pre obvod Maryland Erek Barron spresnil, že obvinení ruskí rozviedčici boli členmi podskupiny jednotky GRU 29155. Táto jednotka je spojená napríklad aj s výbuchom muničného skladu v českých Vrběticiach či pokusu o otrávenie dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v Británii.