Úder blesku spôsobil v TEJTO krajine obrovské problémy: Odstavil jedinú jadrovú elektráreň

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Elektráreň zasiahol blesk v piatok neskoro večer, čo spôsobilo jej odpojenie od siete, uviedli arménske úrady. Automatické bezpečnostné systémy stanice prepli reaktor do režimu bezpečného odstavenia. Viaceré oblasti vrátane Jerevanu ostali bez elektrickej energie. Personál v súčasnosti pracuje na opätovnom spustení elektrárne. Tá sa nachádza približne 25 kilometrov od hlavného mesta Jerevan a je pod dohľadom arménskej vlády.

Bývalá vláda predĺžila prevádzku do roku 2026

Jediný funkčný reaktor v Metsamore, ktorý vyrába približne 40 percent arménskej elektrickej energie, bol uvedený do prevádzky v roku 1980 a pôvodne mal byť vyradený ešte v roku 2017. Bývalá vláda však predĺžila jeho prevádzku do roku 2026, a to aj napriek obavám Západu o bezpečnosť. Súčasná arménska vláda schválila ďalšie desaťročné predĺženie. Zaviazala sa, že do roku 2036 postaví v Metsamore nový reaktor.