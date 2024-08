Šokujúce rozhodnutie súdu: Odmietanie očkovanie a strava výlučne vegatariánska, matke odobrali rodičovské práva!

(Zdroj: Getty Images)

Z krajského súdu v Ústí nad Labem sa prípad dostal až na Najvyšší súd. Ten matke odobral rodičovské práva. O syna sa v poslednej dobe staral iba otec. Striedavá starostlivosť ani ďalšie spôsoby stretávania sa v tomto prípade nefungovali. V prípade dokonca zaznelo, že matka mala otca urážať, neplatiť výživné, trpela psychickými problémami a dokonca mala problémy aj so zákonom, informujú novinky.cz.

Okresný súd v Ústí nad Labem preto matke dočasne odobral rodičovské práva. Znamená to, že síce informácie o synovi mať bude, ale do jeho výchovy, výberu školy ani zdravotnej dokumentácie nebude môcť nahliadnuť. Súd k tomuto kroku pristúpil aj na základe skutočnosti, že matka odmietala psychiatrické vyšetrenia, pričom zo štýlu jej života ako aj na základe komunikácie bolo zjavné, že nie je psychicky v poriadku.

Krajský súd ale napriek jej správaniu k obmedzeniu alebo odobratiu rodičovských práv nepristúpil, no na odvolanie otca senát Najvyššieho súdu rozhodol, že v tejto situácii je potrebné rodičovské práva odobrať. „Matka dôrazne odmietala povinné očkovanie neplnoletého, nesúhlasila s nástupom do predškolského zariadenia ani so zaistením lekárskej starostlivosti a neplnoletému podávala iba vegetariánsku stravu. Na neplnoletého prenášala svoje emocionálne nálady, úzkosti a hnevlivé postoje voči otcovi“ uviedol súd. Pokiaľ sa stav matky podľa Najvyššieho súdu zmení, je súd pripravený pristúpiť k zmene.