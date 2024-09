Začal sa súd s mužom, ktorý roky organizoval znásilňovanie svojej manželky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hlavným obvineným je 71-ročný Dominique P., ktorý pred každým násilným činom svoju obeť - manželku Gisele P. - nadopoval sedatívami a cez internet pozval k sebe domov cudzích mužov, aby jeho nadrogovanú ženu znásilňovali. Týmto praktikám sa Dominique P. venoval viac ako desať rokov. Polícii sa nateraz podarilo zistiť 92 prípadov znásilnenia spáchaných 72 mužmi. Päťdesiat z nich bolo identifikovaných, obvinených a postavených pred súd spolu s Dominiquom P. Niektorí z obvinených boli v minulosti odsúdení za domáce násilie alebo znásilnenie. Väčšine z obvinených v tejto kauze hrozí - v prípade usvedčenia - až 20 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami. Vek obvinených násilníkov sa pohybuje od 26 do 74 rokov a podľa vyšetrovateľov patria k rôznym vrstvám spoločnosti.

V počítači našli aj fotomontáže nahého tela jeho dcéry

Väčšina z nich sa na násilnom akte voči Gisele P. zúčastnila raz, ale niektorí až šesťkrát. Vyšetrovatelia súčasne nenašli žiadne dôkazy o akomkoľvek prevode peňazí medzi manželom obete a mužmi, ktorých pozval. Podľa právnikov obete bola ich mandantka Gisele P. tak silne pod vplyvom sedatív, že si neuvedomovala, čo sa s ňou deje. V súčasnosti 72-ročná žena sa o konaní svojho manžela dozvedela až v roku 2020 od polície, ktorá vyšetrovala iný jeho skutok. Išlo o prípad, keď Dominiqua P. ochranka v nákupnom centre prichytila pri natáčaní videí pod dámskymi sukňami a odovzdala ho polícii. Polícia potom v počítači Dominiqua P. našla stovky fotografií a videí jeho manželky v bezvedomí nasnímaných v ich spoločnom dome v dedine Mazane vzdialenej približne 33 kilometrov od Avignonu v regióne Provensálsko.

V mužovom počítači sa však našli aj fotomontáže nahého tela jeho dcéry, ktorá v procese vypovedá pod pseudonymom Caroline Darianová. Vyšetrovatelia objavili i čety na webovej stránke coco.gg, na ktorej Dominique P. vyjednával s cudzími ľuďmi o znásilnení svojej manželky. Zveril sa im, že podávanie liekov na spanie umožňuje zneužívať jeho manželku praktikami, ktoré by za normálnych okolností odmietla. Advokáti obvineného sa obhajobu snažia postaviť na tom, že Dominique P. a ďalší muži svojím konaním chceli manželskej dvojici pomôcť realizovať sexuálne fantázie. Chcú využiť aj tvrdenie svojho mandanta, že aj on sám bol znásilnený, keď mal deväť rokov. Verejný súdny proces s obvinenými sa koná v meste Avignon a vo Francúzsku vyvoláva veľké verejné pobúrenie. Predpokladá sa, že súd potrvá do 20. decembra. Agentúra AFP tiež informovala, že Gisele P. podala žiadosť o rozvod.