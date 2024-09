Kuriózny prípad od susedov: Žena sa pošmykla na vňati od reďkovky, žiadala od supermarketu odškodné!

(Zdroj: Getty Images)

Žena žiadala od supermarketu odškodné vo výške 2500 eur (63 000 CZK), no súd rozhodol v prospech supermarketu. Podľa súdu nie je možné, aby pracovníci obchodu sledovali každého zákazníka a zdvíhali akýkoľvek spadnutý list alebo vňať a okamžite utekali do smetnej nádoby, informujú novinky.cz.

Namiesto 2500 eur (63 000 CZK) odškodného tak žena musí zaplatiť náklady na súdny spor vo výške približne 3500 eur (88 000 CZK). Prípad sa stal ešte v decembri 2017 v supermarkete Billa v Ostrave. Žena obutá v čižmách údajne bez opätku sa po pár krokoch v predajni pošmykla na liste od reďkovky, ktorý ležal v oddelení ovocia a zeleniny.

Žena sa tak nešťastne pošmykla, že musela podstúpiť dve operácie a reťazec zažalovala. Najskôr na súde uspela, no reťazec celú záležitosť posunul na Najvyšší súd. „Spoločnosť preukázala, že na to, aby zamedzila úrazom zákazníkov z dôvodu pošmyknutia pri chôdzi v predajni, prijala rad opatrení, teda inštalovala dostatočne veľké čistiace rohože pri vchodoch do predajne a protišmykovú dlažbu na podlahe, v úseku ovocia a zeleniny umiestnila koše na odhadzovanie odpadu zo zeleniny a ďalej poverila vybraných zamestnancov upratovaním tohto úseku a dohľadom nad týmto upratovaním,“ upresnil supermarket v podanom odvolaní.

V týchto dňoch Najvyšší súd rozhodol v prospech reťazca a uznal, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby podobným situáciám do budúcna zabránili. Hoci upratovanie podľa súdu neprebiehalo mechanicky v stanovených intervaloch, aj napriek predvianočnému zhonu boli údajne na mieste takmer nepretržite zamestnankyne, ktoré podľa potreby upratovali. „Občasnému výskytu odpadu z predávanej zeleniny na podlahe predajne v danom úseku nemožno zabrániť, pretože ide o okolnosť, ktorá v konečnom dôsledku závisí od správania zákazníkov, nie od správania pracovníkov,“ uviedol súd a tak žena musí zaplatiť súdne trovy.