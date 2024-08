Partnerské organizácie môžu nakupovať vakcíny proti mpox aj pred schválením, uviedla WHO

(Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že jej partneri, akými sú Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (Gavi) a Detský fond OSN (UNICEF), môžu začať s nákupom vakcín proti vírusu opičích kiahní (mpox) aj pred oficiálnym schválením očkovacích látok zo strany WHO. Takýmto spôsobom chce WHO urýchliť distribúciu vakcín na najviac postihnuté miesta. Informujeme podľa správy agentúry Reuters.

Organizácie ako Gavi, ktoré pomáhajú krajinám s nižšími príjmami nakupovať vakcíny, zvyčajne môžu začať nakupovať očkovacie látky až po ich schválení zo strany WHO. Schválenie vakcín proti opičím kiahňam sa však očakáva až o niekoľko týždňov, pripomína Reuters. Regulačné orgány v rôznych častiach sveta schválili použitie vakcín od dánskej spoločnosti Bavarian Nordic a japonskej KM Biologics. Očkovacie látky od týchto spoločností sa využívajú od roku 2022. Iba v USA sa látkou od Bavarian Nordic nechalo zaočkovať viac ak 1,2 milióna ľudí.

Začiatkom tohto mesiaca WHO požiadala výrobcov vakcín o predloženie potrebných informácií, aby mohla urýchliť schvaľovací proces a do polovice septembra udeliť licenciu na ich núdzové použitie. Spoločnosť Bavarian Nordic však uviedla, že na výrobu väčšieho množstva očkovacích látok potrebuje prijať objednávky od organizácií ako Gavi a UNICEF, a to čo najskôr. To vyvolalo obavy najmä v chudobnejších krajinách, ktoré sa spoliehajú na dodávky vakcín z týchto organizácií a sami si potrebné množstvo vakcín zabezpečiť nedokážu.

WHO minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov mpoxu v afrických štátoch. Od júla hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bola infekcia zistená aj vo Švédsku, Pakistane, na Filipínach a v Thajsku. Celosvetové obavy vyvolal kmeň clade 1, ktorý sa ľahšie šíri. Podľa regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho je v Európe každý mesiac zaznamenaných približne 100 nových prípadov menej závažného kmeňa clade 2.