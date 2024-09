UNICEF vypísal núdzové výberové konanie na dodávky vakcín proti opičím kiahňam

(Zdroj: Getty Images)

Spoločné vyhlásenie okrem UNICEF podporili aj Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (Gavi), Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

archívne video

Na Slovensku potvrdili prvý prípad opičích kiahní! K prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí (Zdroj: UVZ SR)

V závislosti od výrobnej kapacity výrobcov je do roku 2025 možné uzavrieť dohody až na 12 miliónov dávok. UNICEF preto uzavrie v rámci tendra predbežné zmluvy o dodávkach s výrobcami vakcín, uvádza sa vo vyhlásení. Umožní to nákup a odoslanie vakcín bez meškania, akonáhle dôjde k potvrdeniu financovania, dopytu či splneniu regulačných požiadaviek. Spolupráca UNICEF s ďalšími organizáciami by zároveň uľahčila dodávky vakcín z už existujúcich zásob.

WHO vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia

WHO podľa vyhlásenia posudzuje informácie od výrobcov. Očakáva, že do polovice septembra ukončí skúmanie, aby rozhodla o ich zaradení na zoznam pre núdzové využitie. Začiatkom augusta WHO vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením ochorenia opičích kiahní v afrických štátoch.

Tento rok bolo v Kongu doposiaľ nahlásených vyše 18.000 prípadov podozrenia na opičie kiahne a 629 úmrtí. V Burundi zatiaľ úrady potvrdili najmenej 150 prípadov, uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Okrem Konžskej demokratickej republiky a susedných krajín potvrdilo prípady vírusu kmeňa clade 1b spôsobujúceho opičie kiahne už aj Švédsko a Thajsko.

Nigéria začne proti opičím kiahňam očkovať od 8. októbra

Nigéria začne proti opičím kiahňam očkovať po ukončení regulačného schvaľovania od 8. októbra, uviedol v sobotu pre miestne noviny hovorca Národnej agentúry pre rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti. Informujeme na základe správy agentúry Reuters. Prvých 10.000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam dorazilo do krajiny v utorok. Nigérii ich dodala Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj. Zatiaľ sa v krajine potvrdilo 40 prípadov opičích kiahní, obete zatiaľ hlásené neboli.

"Z dôvodu obmedzeného počtu dostupných dávok bude vakcína Jynneos MPox rovnomerne rozdelená medzi päť štátov," vyhlásil hovorca agentúry Remi Adeleke pre noviny The Punch. Vakcíny počas troch týždňov prejdú regulačnou laboratórnou analýzou. Po rozdelení do štátov nimi bude zaočkovaných 4750 osôb, ktoré v rozmedzí 28 dní dostanú dve dávky vakcíny. Adeleke uvádza, že tieto dávky sú určené pre ľudí v blízkom kontakte s ľuďmi nakazenými opičími kiahňami, zdravotníckych pracovníkov a pre ľudí s oslabenou imunitou.