Hrôza na chate! Pod mužom a ženou sa zrútil balkón! Spadli z výšky štyri metre

(Zdroj: FB/Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje)

Posádka Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezkého kraja zasahovala včera 22. 8. 2024 po 15:00 hodine pri vážnej udalosti v obci Třinec. Šesťdesiatsedemročný muž si s rovnako starou ženou užíval popoludnie na balkóne, kde spoločne sedeli. Ani vo sne by ich nenapadlo, čo sa môže o chvíľu stať. Pod dvojicou sa odtrhol balkón chaty a obaja s ním spadli z výšky okolo štyroch metrov.

"Muž utrpel poranenia chrbtice, žena musela byť ošetrená s vážnym poranením hrudníka, hornej končatiny a otrasom mozgu. Záchranári pacientov uložili do podtlakových matracov, podali im lieky a vykonali ďalšie opatrenia v rámci prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Potom zaistili transport do nemocnice v Třinci do traumatologického centra Fakultnej nemocnice v Ostrave," poznamenali záchranári na sociálnej sieti.