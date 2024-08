Smrť po kúpaní v mori: Dvaja muži zomreli po tom, ako sa nakazili nebezpečnou baktériou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dvaja ľudia zomreli v Baltskom mori v Meklenbursku-Predpomoransku v súvislosti s infekciou vibriom. Vibriá alebo vibrióny sú baktérie, ktoré sa vyskytujú na celom svete v sladkej aj slanej vode. Vyskytujú sa predovšetkým v ústiach riek, zálivoch, brakických vodách a vnútrozemských jazerách.

archívne video

Ako si umývať ruky. (Zdroj: Vlado Anjel)

Vysoké teploty napomáhajú množeniu baktérií. Dvaja ľudia, ktorí zomreli, boli starší muži, ale náchylné môžu byť aj deti.

Otvorené rany a sepsa

Ako informoval Štátny úrad zdravotníctva a sociálnych vecí, 81-ročný turista zomrel po nákaze počas kúpania v Baltskom mori. Muž mal predtým rôzne chronické ochorenia a otvorené rany.

Podľa informácií je druhým prípadom 59-ročný muž z Meklenburska-Predpomoranska, u ktorého boli zistené vibriá v krvi. Príčinou smrti bola sepsa. Presné okolnosti tejto smrti nie sú zatiaľ známe.

Zriedkavé, ale potenciálne nebezpečné

Najznámejšími predstaviteľmi vibriónov sú baktérie cholery (Vibrio cholerae), ktoré sa tu však nevyskytujú. Zdravotné problémy však môžu spôsobiť aj iné vibriá. Napríklad, ak sa dostanú do tela cez rany pri kúpaní, môže to viesť k infekciám rán. To môže viesť k deštrukcii tkaniva a sepse. To sa však stáva len zriedka.

Hnačka, nevoľnosť, vracanie a infekcie uší sú súčasťou klinického obrazu infekcií vibriami. Obzvlášť náchylní sú mladší a starší ľudia, ako aj oslabení ľudia. Mladí, zdraví dospelí si nemusia robiť starosti. Ak sa infekcia rozpozná rýchlo, dá sa ľahko vyliečiť antibiotikami.