Problémy u našich susedov: Silné búrky a rekordné zrážky so sebou brali všetky! Škody sú vysoké

Počas dnešného dňa postupuje podľa meteorológov nad Českú republiku zvlnený studený front z Nemecka. "Na studenom fronte a v teplom vzduchu pred ňou sa budú najmä dnes popoludní, večer a v prvej polovici noci na pondelok vytvárať búrky," uviedol ČHMÚ vo vyhrážke. Popri prívalovom daždi je pravdepodobný tiež výskyt krup a nárazov vetra 70 kilometrov za hodinu. "Zatiaľ najviac zrážok z opakovaných búrok spadlo na Rokycansku v Plzenskom kraji, kde spadlo za viac ako tri hodiny až okolo 100 milimetrov. Búrky majú intenzitu skôr, čo sa týka zrážok, krúpy sme zatiaľ úplne nezaznamenali," povedal Radiožurnálu meteorológ Štefan Handžák.

#KonvektivniSkupina Stachy na Šumavě zasáhla velmi intenzivní bouřka s úhrny patrně přes 80 mm. V místě jsou velké škody (níže foto od Tomáše Kůse). Na Zbirožsku pak spadlo dle radarových odhadů i kolem 100 mm. Bouřky se vyvíjí i ve východních částech Čech a i nadále budou mít… pic.twitter.com/IxGVkjHAzd — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 18, 2024

Na západe Čiech sa už prvé búrky začali tvoriť okolo poludnia, veľmi silná búrka zasiahla napríklad okolie mesta Toužim na Karlovarsku. Aktuálne sa vyskytuje tiež na Kladensku a na západe Prahy. Neskôr veľmi silné búrky dorazia podľa meteorológov aj na Českomoravskú vrchovinu a do severovýchodných Čiech, večer potom na Moravu a do Sliezska. "Avšak tu už očakávame prejavy miernejšie (žlté) s úhrnmi najčastejšie okolo 40 mm za krátky čas, nárazy vetra do 70 km / h a krúpami. V opakovaných búrkach budú celkové úhrny ešte vyššie. Búrky budú existovať aj do noci a počas jej druhej polovice budú ustávať," uviedli meteorológovia. Búrky sa najmä v juhovýchodnej polovici Česka objavili aj v sobotu. Napilno mali najmä moravskoslezskí hasiči, od sobotňajších 16.00 h do dnešných 06.00 h zasahovali pri 141 udalostiach, najčastejšie likvidovali popadané a polámané stromy a vetvy či čerpali vodu z garáží alebo pivníc.

V obci Stachy na Prachaticku spadlo vyše 80 milimetrov vody

Obec Stachy na Šumave dnes popoludní zasiahla veľmi intenzívna búrka. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tam v úhrne spadlo zrejme vyše 80 milimetrov vody a sú tam veľké škody. Juhočeskí hasiči na sieti X okolo 16.30 h uviedli, že kvôli búrke mali zatiaľ vyše 20 výjazdov v okolí Vimperku a na Strakonicku. Vo väčšine prípadov čerpali vodu zo pivníc, niekoľkokrát v Stachách a vo Vimperku.

Čerpanie vody sa týkalo 16 výjazdov, boli aj v Lažišti, Výškoviciach, Prachaticiach, Strakoniciach a Řepiciach. Na ďalších miestach hasiči odstraňovali spadnuté stromy. "V obci Vicemili sme monitorovali hrádzu rybníka a v Strakoniciach vyťahovali z vody pod mostom uviaznuté auto," uviedli hasiči.