Ďalšia búrlivá noc! VIDEO Na Slovensku vyčíňali búrky, v oblasti Nových Zámkov sa prehnala supercela

(Zdroj: Getty Images, SHMÚ, Repro foto YouTube/iMeteo.sk)

BRATISLAVA - Po tom, čo sa v sobotu prehnali Slovenskom búrky, sme si od nich neoddýchli ani v nedeľu a úradovali až do pondelkových ranných hodín. Búrky, ktoré sprevádzal silný vietor, hustý dážď a niekde aj krúpy, obmedzili dopravu a vystrašili ľudí. V oblasti Nových Zámkov sa prehnala supercela.

Búrka nad Trnavou (Zdroj: Facebook / Peter Bročka)

Včerajší prechod studeného frontu cez naše územie priniesol výraznú bleskovú aktivitu, výdatné zrážky, ale aj silný vietor, informuje iMeteo.sk. Silný vietor vyvracal stromy a lámal konáre, ktoré padali na vozovku a spôsobovali vodičom komplikácie.

🕐0:15 📅19.8.2024 🌛⚡Nočný príspevok⚡🌛 Pod tento príspevok si môžete vkladať fotky videá a aktuálne info počas... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Sunday, August 18, 2024

Pomerne vysoké úhrny zrážok zaznamenali mnohé zrážkomerné stanice na celom západnom Slovensku, pričom najviac zrážok priniesla búrka do Stredných Plachtiniec, kde napršalo 52 mm zrážok.

Supercela v oblasti Nových Zámkov

Supercela sa prehnala okresom Nové Zámky a následne postupovala do oblasti Nitry. Okrem vysokého počtu bleskov priniesla so sebou aj krúpy, ktorých priemer presahoval veľkosť 2 cm. Portál dodáva, že krúpy padali v obci Rastislavice, kde búrka aj so silným vetrom trvala zhruba 30 minút.

Silné búrky potrápili viaceré časti Slovenska

V okolí Vrábľov sa prehnala búrka so silným vetrom, ktorý lámal konáre a stromy na vozovku. Silná búrka sa prehnala aj Zlatými Moravcami. V Kanianke spadol na vozovku strom. Nočná búrka so silným vetrom spôsobila problémy v doprave v smere od Olichova na Kozárovce. "Nie je to žiadna sranda, keď sa spustí taký lejak, že nevidíte ani stredovú čiaru. Cesta bola neprejazdná kvôli vyvrátenému stromu," informovala na sociálnej sieti vodička.

V nedeľu večer hlásili spadnutý strom aj pred Trstínom smerom zo Senice, medzi Gbelmi a Smolinským bol kvôli spadnutému stromu úsek neprejazdný. Spadnutý strom komplikoval dopravu v nedeľu aj na ceste I/2 medzi Holíčom a Kopčanmi, informuje Zelená vlna RTVS. Búrka potrápila aj mesto Vrbové v okrese Piešťany. Okrem dažďa priniesla aj mimoriadnu intenzitu bleskov.

Búrka sa prehnala aj Smolenicami, miestni ju označili za "desivú". V obci Trstín v okrese Trnava vypadla aj elektrina. Búrky boli na Slovensku aktívne ešte o 6.00 h na juhu stredného Slovenska. Spolu udrelo takmer 5-tisíc bleskov.

V Trnavskom kraji zasahovali hasiči 18-krát

V súvislosti s poveternostnou situáciou dňa v nedľu (18. 8.) zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trnavskom kraji celkom 18-krát, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová.

Priblížila, že príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede zasahovali 3-krát, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave 6-krát, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch 2-krát. Členovia Dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Dechtice, Dolné Orešany, Dlhá, Horné Orešany, Smolinské, Štvrtok na Ostrove, Trstín a Trnava zasahovali spolu 8-krát.

Upozornenie vodičom‼ Medzi mestom Gbely a Smolinským spadol na vozovku strom, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez... Posted by NaZahori.sk on Sunday, August 18, 2024

"Hasiči odstraňovali popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií a zaparkovaných osobných motorových vozidiel," uvádza Košťálová s tým, že celkovo zasahovalo 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 32 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Na odstránenie následkov nepriaznivého počasia bolo nasadených 14 kusov hasičskej techniky.

Búrky treba očakávať aj v pondelok

Búrka sa môžu v pondelok vyskytnúť na východnom aj strednom Slovensku. Hrozia v celom Košickom a Prešovskom kraji aj vo viacerých okresoch v Banskobystrickom i Žilinskom kraji. Meteorológovia pre lokality vydali výstrahu prvého stupňa. Predbežne platí do 22.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

(Zdroj: shmu.sk)

Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," upozornili meteorológovia.