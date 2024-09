Spôsobuje časté používanie telefónov rakovinu mozgu? TOTO ukázali výsledky najnovšej štúdie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŽENEVA - Súvislosť medzi používaním mobilných telefónov či ďalších podobných zariadení a nárastom výskytu rakoviny mozgu sa nepreukázala. Tvrdí to prieskum zadaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), napísala v utorok agentúra Reuters, ktorá sa s dokumentom zoznámila. WHO by tak mohla zrevidovať svoje predchádzajúce hodnotenie, podľa ktorého nie je isté, či žiarenie z mobilov a podobných zariadení neškodí zdraviu.

archívne video

Prístroj, ktorý vyvinuli slovenskí vedci dokáže za desať sekúnd odhaliť viaceré ochorenia (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Prieskum uskutočnil analýzu viac ako 60 štúdií, ktoré vznikli na túto tému v rokoch 1994 až 2022. Výsledky ukazujú, že napriek silnému nárastu používania mobilných telefónov a podobných zariadení nebol vo svete zaznamenaný primeraný nárast výskytu rakoviny mozgu. To platí aj pre ľudí, ktorí používajú mobilné telefóny dlhodobo či mnoho hodín denne.

Mobilné telefóny – ako všetko, čo používa bezdrôtovú technológiu vrátane prenosných počítačov, rádiových a televíznych prenosov a veží – vyžarujú vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, známe tiež ako rádiové vlny. Hlavný autor prieskumu Ken Karipidis, ktorý je zároveň podpredsedom Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením, povedal, že ľudia počujú slovo žiarenie a predpokladajú, že je podobné jadrovému žiareniu. „A keďže pri telefonovaní používame mobilný telefón blízko hlavy, je tu veľa obáv,“ dodal Karipidis.

Zvýšené riziko rakoviny sa nepreukázalo

"Žiadna z väčších skúmaných otázok neukázala na zvýšené riziká," uviedol jeden z autorov dokumentu Mark Elwood z univerzity v Aucklande. Štúdia sa týkala rakoviny mozgu u dospelých a detí, leukémie a nádorov hypofýzy a slinných žliaz. Okrem mobilov sa prieskum týkal tiež vystavenia žiareniu z vysielačov či v pracovnom prostredí.

WHO a jej špecializovaný orgán, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), už skôr zaradili žiarenie z mobilov do kategórie 2B. To znamená, že WHO nemôže úplne vylúčiť negatívne vplyvy žiarenia na ľudské zdravie. Poradný orgán WHO však vyzval na prehodnotenie tejto klasifikácie vzhľadom na nové dáta. Nové hodnotenie organizácie zverejní na začiatku budúceho roka.