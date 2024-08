Džihádisti napojení na al-Káidu v Nigeri zrejme uniesli dvoch Rusov

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Na videu sa jeden z mužov identifikoval ako Jurit, geológ narodený v Rusku, ale žijúci na Ukrajine. Druhý sa predstavil ako Greg, ktorý do Nigeru pricestoval pred mesiacom. Obaja hovorili približne minútu po anglicky a uviedli, že pracujú pre ruské spoločnosti v Mbange. Zverejnené video nie je datované a ani jeden z nich nenaznačil, kedy ich uniesli, píše AFP. GSIM, ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida, o mužoch hovorila ako o "ruských rukojemníkoch".

archívne video

Ukrajinskí bojovníci majstrovsky a efektívne bránia svoju zem pred ruskými okupantami (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Mbanga leží v regióne Tillabéri na západe Nigeru neďaleko hraníc s Burkinou Faso a Mali. Podľa AFP sa tam nachádza niekoľko zlatých baní. Rusko koncom júla odporučilo svojim občanom, aby do Mali a Nigeru necestovali z dôvodu tamojšej bezpečnostnej situácie. Obe africké krajiny už niekoľko rokov zápasia s povstaním džihádistov.

AFP pripomína, že ozbrojení muži v Mbange uniesli v júni 2021 dvoch Číňanov. Prepustili ich po deviatich mesiacoch. GSIM tento rok vo februári prepustila troch občanov Talianska, ktorých uniesli v máji 2022. Skupina odvtedy oficiálne nemá žiadnych rukojemníkov zo západných krajín.