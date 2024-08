Od augusta žijeme na dlh: Vyčerpali sme kapacity našich prírodných zdrojov, posun až o alarmujúceho pol roka!

(Zdroj: Getty Images)

Výpočet tohto termínu každoročne prináša Medzinárodná výskumná organizácia Global Footprint Network a údaje sú z roka na rok alarmujúcejšie. „Ľudstvo za necelých osem mesiacov spotrebovalo viac prírodných zdrojov, ako dokáže planéta obnoviť za celý rok. Čo to znamená? Že dnešným dňom sme ulovili viac rýb, vyrúbali viac stromov, intenzívne využili viac pôdy, ako nám príroda dokáže za ten rok poskytnúť,“ hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Situácia by sa pritom dala zmierniť, no potreba krokov je najmä v rukách vlád a súkromného sektora. WWF preto upozorňuje na potrebu chrániť nielen lesy, ale aj rieky a živočíchy. Tak ako sú lesy potrebné pre náš každodenný život, aby sme dýchali čistý vzduch, zadržiavajú pre nás vodu, pomáhajú aj zmierňovať následky zmeny klímy. Ako jednotlivci by sme si preto mali pri výrobkoch z dreva kontrolovať kvalitu a vyhľadávať logo FSC, ktoré je znamením zodpovedného obhospodarovania lesov.

Rovnako by sme mali chrániť aj rieky a sladkovodné ekosystémy, ktoré sú dôležité pre rozmanitosť organizmov na Zemi, ako aj pre zásobovanie pitnou vodou či reguláciu klímy. Pri živočíchoch je potrebné myslieť aj na opeľovače, ktoré sú nevyhnutné pre rozmnožovanie až 87% rastlín a vďaka nim môžeme konzumovať jablká, broskyne ale aj kávu, mandle či med. Rysy, vlky ale aj medvede zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii populácií iných zvierat a v udržiavaní zdravých ekosystémov. WWF Slovensko preto reaguje aj na zmeny v slovenskej legislatíve a snaží sa spájať odborníkov naprieč odvetviami.

Hoci kľúčové zmeny by mali prísť od vlád alebo súkromných firiem, aj jednotlivci dokážu ovplyvniť čerpanie zdrojov na našej planéte. Začať sa dá od rozumného výberu potravín, a hoci je to drobná zmena, v skutočnosti to môže byť najúčinnejší krok pre každého z nás ako ovplyvniť ekologický dlh. "Dennodenne sa môžeme meniť na hrdinov našej planéty, každý v rámci svojich vlastných limitov. Nepotrebujeme na to žiadnu superschopnosť, stačí si uvedomiť, že sme sami súčasťou prírody a zodpovednosť za jej budúcnosť nesieme spoločne,” dodala Miroslava Plassmann.