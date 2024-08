VEĽKÁ pátracia akcia s TRAGICKÝM koncom: Dievčatko (4) spadlo do JAZERA! Rodičia skočili za ním, no už sa nevynorili

Veľká pátracia akcia v Mikołajskieom jazere na severe Poľska. Z troch osôb sa podarilo zachrániť len dieťa (4) (Zdroj: X/KWP w Olsztynie, Facebook/Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie)

V utorok dňa 30. júla nastal pri jazere Mikołajskie v severnej časti Poľska doslova zmätok. Dievčatko (4) spadlo nešťastne do jazera. Jeho rodičia, ktorí boli celý čas pri ňom, spravili prvé, čo im napadlo – skočili rovno za ním. Ako píše Olsztyn, privolaní záchranári dostali hlásenie okolo poludnia. Rozbehla sa veľkú pátracia akcia. Rodina si totiž prenajala loďku a vybrala sa na nej ďalej od brehu. To celé pátranie skomplikovalo.

Dievča sa podarilo zachrániť

Dievčatko malo veľké šťastie. Z vody ho vytiahli okoloidúci rybári, ktorí si najprv mysleli, že na hladine pláva len vyschnutý konár. Malo na sebe záchrannú vestu, takže riziko potopenia bolo minimálne. Bolo pri vedomí a záchranári ho previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.

Z ostatniej chwili ❗️❗️❗️ Na jeziorze Mikołajskim trwają działania ratownicze. Według świadków trzy osoby ( w tym... Posted by Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie on Tuesday, July 30, 2024

Paulína Karová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Mrągowe k situácii dodala, že dievča sa síce podarilo úspešne dostať z vody, no manželský pár je stále nezvestný. "Pátranie sme museli prerušiť zhruba o 21:00 pre zhoršenú viditeľnosť. Budeme pokračovať aj zajtra," vyjadrila sa ešte v utorok 31. júla.

Len prázdny čln

Políciu mal kontaktovať v utorok 30. júla otec nezvestnej ženy. Mužom zákona povedal, že jeho dcéra mu ešte v nedeľu volala, že ide s manželom a dcérkou na Mazursko, píše Fakt.pl. Keď ho polícia informovala o nehode, ihneď zamieril do nemocnice. Tam vyzdvihol vnučku a nahlásil jej rodičov ako nezvestných.

Na jez. Mikołajskim trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza za dwiema dorosłymi osobami, które miały znaleźć się w wodzie i zniknąć pod jej powierzchnią. Wcześniej z wody została podjęta 4-latka, która dryfowała w tym miejscu w kapoku. Dziewczynka była przytomna i trafiła do szpitala. pic.twitter.com/GcHYJtrYH6 — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) July 30, 2024

Pátranie po manželskom páre pokračovalo aj v stredu (31. júl). Našiel sa len prázdny motorový čln, ktorý si rodina prenajala deň predtým. Incident priblížil vedúci Mazurskej dobrovoľníckej pohotovostnej služby Jarosław Sroka: "Dieťa malo na sebe záchrannú vestu, no pošmyklo sa a spadlo cez bok člna priamo do vody. Rodičia sa mu snažili hneď pomôcť. Najprv skočil do vody otec, potom aj matka."

Potápači aj helikoptéra

Incident sa odohral na tzv. Przeczke, úžine medzi Mikołajským a Bełdanským jazerom. Voda je v týchto miestach hlboká do 10 metrov. Počas prvého dňa trvala pátracia akcia osem hodín. Zúčastnili sa jej policajné a záchranárske zložky z Mrągowa a Piszu, vrátane potápačov. Nad jazerom pátrala po manželoch aj helikoptéra. V pohotovosti bolo deväť záchranárskych člnov.

I tak już trzeci dzień 🚁🚀



Chyba wojsko trenuje jakąś taktykę nad Mikołajskim 🌊 pic.twitter.com/CaZm9NPzVG — krupson (@1krupson) June 19, 2019

"V jazere operuje špecializovaná skupina potápačov. Poveternostné podmienky sú celkom priaznivé. Oblasť je však rozsiahla. V pátraní budeme pokračovať, pokým manželov nenájdeme," zdôraznil kapitán Bartłomiej Nalazek z Okresného riaditeľstva Štátneho hasičského zboru v Mrągowe.

Ohlásenie tragédie

Neskôr toho istého dňa (streda 31. júl) ohlásil Štátny hasičský zbor v Mrągowe zdrvujúcu správu. Z jazera sa potápačom podarilo dostať telá muža a ženy. Podľa Polsat News sa mali nachádzať v hĺbke 11 metrov a zhruba 500 metrov od brehu.

Aktualizacja! (31.07, godz. 14.00) ❗️❗️❗️ Nurek wydobył z wody ciało mężczyzny. Ciało znajdowało się także na... Posted by Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie on Wednesday, July 31, 2024

Telá manželského páru sa podarilo lokalizovať vďaka použitiu sonaru. Zatiaľ sa nevie, či sa žena a muž našli na rovnakom mieste, alebo či išlo o dve rôzne lokality.

Očitý svedok

Do týchto chvíľ nie je celkom jasné, ako ku incidentu došlo. Jeden zo svedkov mal vraj celú situáciu ako na dlani a videl, čo presne sa odohralo len okamih pred spadnutím dievčatka do jazera. "Manželia, resp. jeden z nich, mali držať dievča nad vodou. Vyzeralo to, akoby vykonávala malú potrebu. V tom okamihu sa však vyšmykla a spadla do vody. Rodičia v panike skočili za dcérou a už ich nebolo," upresnil.