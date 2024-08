Zásadný obrat na Ukrajine: Zelenskyj pripúšťa odstúpenie územia! Má však dve dôležité podmienky

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

KYJEV - V mierovom riešení na ukončenie ruskej útočnej vojny chce prezident Zelenskyj odstúpiť územia len so súhlasom ľudu. Okrem toho by malo prísť k rokovaciemu stolu Rusko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechce súhlasiť so žiadnym odstúpením územia v rámci mierového riešenia s Ruskom bez súhlasu svojho ľudu. „Musíte pochopiť, že akúkoľvek otázku týkajúcu sa územnej celistvosti Ukrajiny nemôže vyriešiť jeden prezident, jediná osoba alebo všetci prezidenti sveta bez ukrajinského ľudu,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre francúzske médiá.

Ukrajinskí bojovníci majstrovsky a efektívne bránia svoju zem pred ruskými okupantami (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ukrajine zatiaľ nikto nič oficiálne neponúkol. "A Ukrajina sa nikdy nevzdá svojich území. Tí, ktorí sú pri moci, oficiálne nemajú právo vzdať sa svojich území. Aby sa to stalo, ukrajinský ľud to musí chcieť," povedal Zelenskyj. Okrem toho by Putin považoval takýto krok za víťazstvo. "Preto je táto otázka veľmi, veľmi, veľmi ťažká."

Zelenskyj chce Rusko za rokovacím stolom

Ukrajinský prezident povedal, že by si želal, aby na budúcich mierových konzultáciách sedelo Rusko. "Verím - ako väčšina krajín - že predstavitelia Ruska by mali byť prítomní na druhom mierovom summite v novembri, inak nedosiahneme životaschopné výsledky. Nemali by nám brániť vo vývoji spoločného plánu." Ak by každý chcel vidieť Rusko pri rokovacom stole, tak Ukrajina nemôže byť proti.

S cieľom lepšie sa brániť pred agresívnou vojnou proti Ukrajine, ktorú Rusko začalo pred takmer dva a pol rokom, Zelenskyj dúfa v povolenie útočiť na vojenské ciele v Rusku americkými a európskymi raketami dlhého doletu. "Naši partneri sa toho, žiaľ, momentálne stále boja." Zelenskyj by medzitým rád videl cielený tlak na Rusko zo strany Číny. "Prial by som si, aby krajina (Čína) vyvíjala tlak na Rusko, aby ukončilo túto vojnu. Rovnako ako Spojené štáty vyvíjajú tlak. Rovnako ako Európska únia vyvíja tlak."