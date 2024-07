Fico sa vyhráža: Slovnaft prestane dodávať Ukrajine naftu, ak sa neobnoví tranzit ropy

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bratislavská rafinéria Slovnaft zastaví dodávky nafty na Ukrajinu, ak sa v dohľadnej dobe neobnoví tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu. V prejave zverejnenom na sieti Facebook to povedal slovenský premiér Robert Fico. Dodal však, že príslušné obchodné firmy už zvažujú jeho návrh na technické riešenie pre obnovenie tranzitu. Ukrajina nedávno zastavila tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil ropovodom Družba na Slovensko a do Maďarska, pretože si v júni túto firmu zaradila na svoj sankčný zoznam.

Šéf kancelárie maďarského premiéra Gergely Gulyás minulý týždeň v piatok vládu v Kyjeve obvinil, že Ukrajina zastavením tranzitu ropy od Lukoilu vydiera Maďarsko a Slovensko, ktoré vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom presadzujú prímerie. Fico dnes uviedol, že problémy s tranzitom ropy nezmenia postoj Slovenska k vojne na Ukrajine, ktorú je podľa neho potrebné ukončiť okamžitým prímerím.

archívne video

Sulík vysvetľuje, prečo došlo k zastávke dodávky ropy cez ropovod Družba, Ukrajina ani Rusko za tým nie sú (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu rieky Volhy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severnú vedie do Poľska a do Nemecka, južnú cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Touto cestou vyvážajú ropu aj ďalšie ruské firmy, ktorým Ukrajina tranzit suroviny umožňuje. Dodávky ropy do Česka podľa skoršieho oznámenia prevádzkovateľa ropovodov Mero pokračujú normálne.