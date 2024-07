Erdogan povedal, že Turecko by mohlo vojensky zakročiť na pomoc Palestínčanom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že jeho krajina by mohla vojensky zakročiť proti Izraelu podobne, ako to v minulosti urobila v iných oblastiach. Nešpecifikoval však, o aký zásah by malo ísť, informovala agentúra Reuters. Izraelský minister zahraničia Jisrael Kac v reakcii Erdogana prirovnal k niekdajšiemu irackému diktátorovi Saddámovi Husajnovi.

Turecký prezident je hlasným kritikom izraelského ťaženia v Pásme Gazy, židovský štát obviňuje z vojnových zločinov a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prirovnáva k vodcovi nacistického Nemecka Adolfovi Hitlerovi. Jeho najnovšie vyjadrenie na adresu Izraela prišlo v prejave, v ktorom vyzdvihoval turecký obranný priemysel.

"Musíme byť veľmi silní, aby Izrael nemohol robiť tieto neuveriteľné veci Palestíne," povedal Erdogan. "Tak, ako sme vstúpili do (Náhorného) Karabachu, ako sme vstúpili do Líbye, by sme mohli niečo podobné urobiť im," pokračoval.

Podľa Reuters zrejme prezident odkazoval na kroky Turecka z minulosti

V roku 2020 krajina poslala vojakov do Líbye, aby podporila tamojšiu vládu uznávanú Organizáciou Spojených národov. Priame zapojenie do konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom o Náhorný Karabach Ankara odmietala, vlani ale deklarovala, že poskytuje Azerbajdžanu širokú podporu vrátane vojenského výcviku.

"Erdogan ide cestou Saddáma Husajna a vyhráža sa útokom na Izrael," reagoval na slová tureckého prezidenta šéf izraelskej diplomacie. "Mal by si však spomenúť, čo sa tam stalo a ako to skončilo," dodal Kac v príspevku na sociálnej sieti X. Husajnov režim sa v roku 2003 zrútil tri týždne po invázii do Iraku vedenej Spojenými štátmi.