Rodinná smrť na dovolenke v Egypte! Prípad Kramný opäť ožíva: Psychologička aj po rokoch spochybňuje jeho vinu

Petr Kramný so svojou manželkou a dcérou.

Petr Kramný si vo väzení odpykáva trest 28 rokov väzenia za vraždu svojej rodiny. Aj po rokoch sa objavujú rôzne špekulácie o jeho vine.

Pochybnosti o vine

Ako píše portál tn.nova.cz k prípadu sa vyjadril aj bývalý dekan Policajnej akadémie David Zámek. Ten sa vyjadril k pochybnostiam, ktoré vyvolal fakt, že Kramný bol odsúdený len na základe nepriamych dôkazov. Zámek to však nepovažuje za nič neobvyklé. "Delenie na priame a nepriame dôkazy sa stiera v prípade, keď ide o takzvaný reťazec nepriamych dôkazov. Páchateľa je potom možné odsúdiť," vysvetlil.

Kramný bol dokonca aj na detektore lži. Výsledky vyšetrenia však nie sú známe. Bývalý dekan však vysvetľuje, že súdy neprihliadajú k takému dôkazu: "V českom práve sa detektor lži príliš neuplatňuje, ono je to celé tak trochu na vode a nejde o stopercentne spoľahlivý postup. S takýmto dôkazom sa tak počítať nedá."

Vyjadrenie psychologičky

Psychologička Lenka Čadová upozorňuje, že manželstvo Kramných bolo minimálne posledný polrok nefunkčné. Manželka Monika Kramná sa dokonca bála vycestovať na dovolenku po tom, ako vyšla najavo jej nevera. Aj to mohlo viesť u Kramného k pohnutiu mysle a preto vraždil, ale zároveň dodáva: "Človek v strese a v dlhodobom napätí môže urobiť niečo, čo by za normálnych okolností nevykonal. Je to však iba na úrovni hypotéz a v minulosti došlo v podobných prípadoch aj k justičným omylom."

Čadová spochybňuje aj prácu súdnych znalcov a ich metódy, píše portál tn.nova.cz: "Ak toho skúmaného človeka nepoznáte osobne, ťažko povedať, aké je také skúmanie vierohodné. Súdni znalci majú nejakú zákazku, je potom otázkou, do akej miery sa tými prípadmi zaoberajú, keď je tá ich práca navyše málo platená."

Psychologička tiež pripomína, že Kramného manželka a dcéra neboli jedinými českými obeťami v Egypte: "Čo keď sa v tom hoteli vyskytoval nejaký upratovač, ktorého uspokojovalo vraždenie mladých krásnych žien? Aj v čase vyšetrovania prípadu upozorňovali českí kriminalisti, že s nimi egyptská strana ani veľmi nespolupracovala," vyjadruje ďalšie pochybnosti psychologička Lenka Čadová.

Nový dokumentárny seriál

Na televíznej platforme Voyo sa v Česku vysiela nový dokumentárny seriál o prípade Petra Kramného. Jeho režisérom je Petr Hátle. Ten si námet zvolil preto, že prípad vrážd vzbudil v Česku veľkú pozornosť u verejnosti a bol výnimočný aj s hľadiska dejín českej kriminalistiky.

Zaujímavosťou seriálu je aj to, že sa v ňom po desiatich rokoch rozhodol prehovoriť aj samotný Petr Kramný, ale aj jeho matka.