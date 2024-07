AKTUÁLNE Vražda Slováka Pavla vo viedenskom hoteli: Podozrivého zadržali v Česku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V stredu ráno našiel robotníka bez života v hotelovej izbe vo Viedni-Alsergrund kolega z práce. Krátko nato sa záchranári skonštatovali smrť pracovníka. Hovorí sa, že ho ubili na smrť stoličkou. Obeťou je 29-ročný Pavol Ondrík zo Slovenska.

Vzhľadom na dobre skoordinovanú policajnú spoluprácu 33-ročného Jana P. predbežne zatkla vo štvrtok večer okolo 19:00 špeciálna jednotka českej polície neďaleko jeho domova v Českej republike na základe medzinárodného zatykača, píše server oe24.at. Muža momentálne zadržiava polícia v Českej republike. Mal by to byť kolega z práce.

Momentálne je vo väzbe. Rakúska polícia teraz čaká na prevoz muža. Presné pozadie zločinu v súčasnosti nie je jasné. Podľa informácií „Kronen Zeitung“ mala byť spúšťačom hádka medzi obeťou a podozrivým.

Vyšetrovanie prevzal Úrad štátnej kriminálnej polície vo Viedni. Momentálne sa prezerajú všetky videozáznamy, vyhodnocujú sa mobilné telefóny, hovorí sa so služobnými zamestnancami hotela, so všetkými hosťami, ako aj so všetkými kolegami stavebného robotníka.