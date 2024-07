Desivé slová riaditeľa tajnej služby: Situácia je veľmi vážna! Svet je na hrane globálnej vojny, TOTO sú najväčšie hrozby

Riaditeľ BIS Michal Koudelka (Zdroj: profimedia.sk)

Bezpečnostná situácia vo svete je mimoriadne vážna, čo sa premieta v mnohých oblastiach aj do diania v Česku. ČTK to k 30. výročiu vzniku Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) povedal jej riaditeľ Michal Koudelka. Svet je podľa neho vo vare a nebezpečne sa pohybuje na hrane globálneho stretu. BIS v tejto situácii bude aj naďalej robiť maximum, aby prispela k ochrane ČR a ich občanov, dodal.

Koudelka ako súčasné hrozby spomenul ohrozenie Európy ruským imperializmom, sabotáže či spravodajské operácie Ruska, Číny a Iránu. Radí medzi nich aj nepriateľskú propagandu, migráciu, hrozbu islamského terorizmu, nárast predovšetkým pravicového extrémizmu, nelegálny obchod so zbraňami, kybernetické útoky či možné zneužitie umelej inteligencie.

Súčasná BIS vznikla 30. júla 1994. Koudelka povedal, že služba za tri dekády ušla obrovský kus cesty. "Od ťažkých začiatkov, kedy sme sa všetko ešte len učili, cez zásadnú pomoc našich zahraničných partnerov s výcvikom až po súčasnú silnú, sebavedomú a doma aj v zahraničí rešpektovanú spravodajskú službu," uviedol. Kontrarozviedka podľa neho stojí na vysoko kvalifikovaných a morálne silných ľuďoch, ktorí každý deň tvrdo pracujú, aby ČR bola stále medzi najbezpečnejšími štátmi Európy a sveta.

Situácia je mimoriadne vážna

Bezpečnostnú situáciu vo svete považuje Koudelka za mimoriadne vážnu, premieta sa to podľa neho v mnohých oblastiach aj do diania u nás. „Svet je vo vare a nebezpečne sa pohybuje na hrane globálneho stretu. BIS v tejto situácii bude aj naďalej robiť maximum, aby prispela k ochrane SR a ich občanov. Nie je to ale len o bezpečnostných zložkách, ale o uvedomení si každého z nás, že v ohrození sme na jednej lodi, v jednej krajine,“ dodal Koudelka.

Činnosť tajných služieb v posledných rokoch politici z veľkej väčšiny oceňujú, v apríli dostali šéfovia všetkých českých spravodajských služieb pozvanie do centrály americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pri návšteve premiéra Petra Fialu (ODS) v USA. Fiala vtedy po návrate do Česka povedal, že je s fungovaním tajných služieb spokojný, pretože odvádzajú vysoko profesionálnu prácu.

Fiala zdôraznil, že na české spravodajské služby počuje chválu aj od zahraničných partnerov. "Dnes situácia vyzerá tak, že ak chceme byť efektívni v boji s bezpečnostnými hrozbami, musíme spolupracovať aj v rámci spravodajských služieb. Spolupráca je možná iba vtedy, keď si tie služby navzájom veria, plnia bezpečnostné štandardy a môžu si bez rizika vymieňať informácie. Naše služby sú v tomto naozaj veľmi kvalitné,“ dodal.

Výbuch skladov vo Vrběticiach

Ocenil napríklad činnosť BIS pri vyšetrovaní výbuchov skladov v muničnom areáli vo Vrbětice, pri ktorých v roku 2014 zomreli dvaja ľudia. Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v apríli potvrdila informácie BIS a označila za preukázané, že za výbuchy uskutočnili príslušníci ruskej vojenskej rozviedky GRU. Pretože sa podozriví pohybujú v Rusku, ktoré odmietlo s českou políciou spolupracovať, kriminalisti prípad odložili.

Tridsiate výročie vzniku si 30. júla pripomína aj Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI), čo je civilná rozviedka. BIS aj ÚZSI patria podľa podpredsedu opozičného ANO a člena snemovného bezpečnostného výboru Roberta Králíčka medzi európsku špičku. "Je na mieste, aby sme si tento fakt pri príležitosti 30. výročia ich vzniku tiež pripomenuli," povedal Králíček ČTK.

Pre výkon tajných služieb je podľa Králíčka z podstaty ich činnosti prospešnejšie, pokiaľ o ich aktivitách široká verejnosť vie čo najmenej. "V období relatívneho mieru bolo jednoduchšie tento stav dosiahnuť. Dnes, v kontexte celosvetového diania - od vojny na Ukrajine cez mediálne nie príliš preberané, ale nemenej dôležité dianie v Afrike po situácii na Blízkom východe - je dôležité viac ako inokedy, aby naši občania mali neustály pocit bezpečia," uviedol. Ten im okrem polície a armády poskytujú práve aj BIS a ÚZSI, dodal.

Šéf snemovnej komisie pre kontrolu BIS Pavel Bielobrádek (KDU-ČSL) oznámil, že za dobu, kedy funkciu zastáva, BIS pracovala spoľahlivo a profesionálne. "Mala plný rešpekt najlepších partnerských služieb v zahraničí," dodal.