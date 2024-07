Radikálny islamistický kazateľ je vinný z riadedenia zakázanej skupiny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Choudary bol usvedčený z riadenia radikálnej skupiny al-Muhádžirún (Emigranti), ktorá bola pred viac ako desiatimi rokmi zakázaná ako teroristická organizácia, ako aj z toho, že nabádal na jej podporu. Choudary tieto obvinenia poprel. Skupinu al-Muhádžirún založil v roku 1996 duchovný sýrskeho pôvodu Umar Bakrí Muhammad s cieľom vytvoriť vo Veľkej Británii islamský kalifát. Jej členovia boli zapletení do viacerých útokov islamistických extrémistov vrátane vraždy britského vojaka Lee Rigbyho v roku 2013 a útokov na London Bridge v rokoch 2017 a 2019. Napriek tvrdeniam, že bola rozpustená, skupina má podľa prokuratúry naďalej rôzne odnože. Jednou z nich je Islamic Thinkers Society so sídlom v New Yorku.

Obžaloba na súde uviedla, že 57-ročný Choudary riadil al-Muhádžirún z Ilfordu na východe Londýna v rokoch 2014 - 2023, keď bol Umar Bakrí Muhammad vo väzení v Libanone. Päťdesiatsedemročný Choudary, prezývaný "šíriteľ nenávisti", je bývalý právnik. V roku 2016 ho odsúdili na 5,5 roka väzenia za podporu Islamského štátu (IS) a výzvy na vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Bagdádímu. Po odpykaní polovice trestu ho v roku 2018 podmienečne prepustili. Choudary je už roky považovaný za jedného z najnebezpečnejších extrémistov vo Veľkej Británii. V minulosti sa zdráhal odsúdiť tých, ktorí boli zodpovední za bombové útoky v Londýne z júla 2005. Na druhej strane sa pochvalne vyjadril o teroristoch, ktorí 11. septembra 2001 vykonali útoky v USA. Obhajoval tiež premenu Buckinghamského paláca na mešitu.