V Rusku sa koná ďalšie vojenské cvičenie s jadrovými raketovými systémami Jars

Vojaci by mali v povodí rieky Volga asi 700 východne od Moskvy nacvičovať presun vo vzdialenosti vyše 100 kilometrov a kamufláž a nasadenie, uviedla ruská agentúra Interfax. Ruský denník Kommersant uviedol, že systémy vybavené raketou s viacerými hlavicami, ktoré sú súčasťou cvičení, dokážu zasiahnuť ciele vzdialené až 11.000 kilometrov. Podľa denníka je systémy možné namontovať na nákladné vozidlá alebo ich nasadiť v podzemných odpaľovacích zariadeniach.

Podobné cvičenia sa konali aj začiatkom júla v dvoch iných ruských regiónoch. Zároveň sa konajú necelé dva mesiace po tom, čo Rusko a Bielorusko usporiadali spoločné vojenské cvičenia nasadenia jadrových zbraní.

Od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rusko usporiadalo už niekoľko samostatných vojenských cvičení i niekoľko manévrov spoločne s inými krajinami vrátane Číny či Juhoafrickej republiky. Častejšie tiež usporadúva vojenské cvičenia s Bieloruskom, ktoré je jeho spojencom a susedí s Ruskom i Ukrajinou.