MIMORIADNY ONLINE Ukrajina poškodila POSLEDNÝ z troch železničný trajektov: Ten obstarával spojenie medzi Ruskom a Krymom

21:52 Dolná komora ruského parlamentu Štátna duma schválila zákon, ktorý umožňuje označiť akúkoľvek zahraničnú organizáciu za "nežiaducu" a zakázať jej pôsobenie na území Ruska. Ešte o ňom bude hlasovať horná komora parlamentu Rada federácie a zákon musí podpísať aj prezident. Nové znenie zákona by mohlo znemožniť fungovanie mnohých organizácií a ich zamestnancov vystaviť trestnému stíhaniu. Na základe správy agentúry AFP píše TASR.

21:16 Rusko posilňuje svoje sily v Záporožskej oblasti a za posledných niekoľko týždňov tam pribudlo najmenej 2 000 vojakov, uviedol v štátnej televízii Dmytro Lykhovii, hovorca ukrajinskej skupiny síl Tavria.

21:15 Ukrajinské sily v ruskom prístave vážnym spôsobom poškodili posledný z troch železničných trajektov obstarávajúcich spojenie medzi Ruskom a anektovaným Krymom, uviedol ukrajinský generálny štáb, ktorého vyjadrenie citovali ukrajinské médiá. O rannom útoku na trajekt informoval na sociálnej sieti gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratev. O škodách na plavidle sa nezmienil, ale uviedol, že v radoch posádky a zamestnancov si útok dronov vyžiadal ranených a jednu obeť na živote.

Trajekt Slavjanin, zasiahnutý v prístave Kaukaz v Kerčskom prielive, slúžil podľa ukrajinského velenia na prepravu železničných vagónov, kamiónov a kontajnerov na vojenské účely. Správy o výbuchoch v prístave Kaukaz, kam následne zamierili sanitky a hasiči, sa najprv objavili na ruských sociálnych sieťach, poznamenala agentúra Unian. Pripomenula, že už v máji ukrajinské sily v rovnakom prístave zaútočili na trajektovú prepravu a ropný terminál. Prístav Kaukaz sa nachádza na kose Čuška vybiehajúcej z ruského brehu do Kerčského prielivu. Trajektová preprava spája Krasnodarský kraj s okupovaným Krymom.

19:54 Ukrajinská armáda tvrdí, že pri jej utorňajšom útoku na malý prístav Kavkaz v ruskom Krasnodarskom kraji značne poškodila trajekt, ktorý sa údajne využíval na vojenské účely. Ruské úrady odtiaľ predtým hlásili najmenej jednu obeť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

19:03 Takmer tretina Ukrajincov by bola ochotná prijať určité územné ústupky voči Rusku, ak by to znamenalo rýchle ukončenie vojny. Uvedené číslo predstavuje oproti vlaňajšku až trojnásobný nárast takýchto názorov. Údaje vychádzajú z najnovšieho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS). Výsledky sondáže zverejnili v utorok, približuje ich agentúra Reuters.

18:49 Ukrajina považuje za dôležité, aby s ňou Čína priamo diskutovala o plánoch na vyriešenie vojny s Ruskom. V utorok to uviedol ukrajinských minister zahraničných Dmytro Kuleba po príchode do Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Kuleba je na svojej prvej návšteve Číny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022. Na návštevu, ktorá potrvá do piatka, ho pozval šéf čínskej diplomacie Wang I.

18:36 Rusko pridalo v utorok na svoj sankčný zoznam ďalších 15 britských občanov. Zakázalo im vstup do krajiny pre ich údajné protiruské vyhlásenia týkajúce sa vojny na Ukrajine či za úlohu, ktorú zohrali pri výcviku či vyzbrojovaní ukrajinských vojakov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

17:43 Moskovčania, ktorí vstúpia do armády, aby išli bojovať na Ukrajinu, dostanú od ruského hlavného mesta náborový príspevok vo výške 1,9 milióna rubľov (20.067 eur). Ich ročný plat za prvý rok služby sa tak zvýši na 5,2 milióna rubľov (54.921 eur), čo predstavuje vyše päťnásobok momentálnej priemernej mzdy v Rusku. Vyplácanie takýchto príspevkov ohlásila v utorok kancelária moskovského primátora Sergeja Sobianina, informuje agentúra Reuters.

17:35 Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa v utorok v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v rámci svojej prvej oficiálnej návštevy krajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Podľa správy agentúry ANSA píše TASR.

17:05 Starosta Moskvy Sergej Sobjanin podpísal dekrét, ktorým zaviedol jednorazový bonus 1,9 milióna rubľov (21 200 dolárov) pre obyvateľov mesta, ktorí vstúpia do armády.

17:04 Ukrajina a Moldavsko rokujú o návrate osôb, ktoré sa vyhýbajú povolaniu do armády. Kyjev a Kišiňov rokujú o možnosti návratu ukrajinských brancov, ktorí sa zdržiavajú v Moldavsku, uviedol 23. júla ukrajinský veľvyslanec Marko Ševčenko.

15:48 Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Carsten Breuer uviedol, že považuje posilňovanie ruských vojenských kapacít za čoraz väčšie nebezpečenstvo, ktorému treba čeliť. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

14:45 Ukrajinský parlament v utorok opäť predĺžil platnosť stanného práva aj mobilizácie o ďalšie tri mesiace, a to do začiatku novembra. Informujú o tom miestne médiá citujúce tamojších poslancov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

13:56 Spolupráca Ruska a Číny v Arktíde nie je namierená proti inej krajine a kritika USA voči takejto spolupráci nie je na mieste. Vyhlásil to v utorok Kremeľ v reakcii na pondelkovú správu amerického Pentagónu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

13:45 Ruská armáda v utorok oznámila, že zabrala ďalšiu menšiu dedinu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a jej jednotky postupujú ďalej. Informuje správa agentúry AFP.

13:22 Rusko v utorok označilo za krádež plán Európskej únie použiť na vojenskú pomoc pre Ukrajinu výnosy zo svojich zmrazených aktív v zahraničí. Preto tiež podnikne právne kroky proti každému, kto sa na tomto rozhodnutí podieľal, informuje agentúra Reuters.

12:25 Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v utorok obvinila Ukrajinu, že využíva tranzit energií cez svoje územie ako "manipulačné tlačidlo". Uviedla to štátna tlačová agentúra TASS.

11:53 Najväčšími prioritami pre europoslankyňu Ľubicu Karvašovú (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) budú podpora rozvoja regiónov a podpora Ukrajiny, pričom podľa nej je veľmi dôležité hľadať spôsoby, ako vďaka tomu dopomôcť aj východnému Slovensku. Uviedla to v rozhovore.

9:25 Poslanci ruskej Štátnej dumy rokujú o návrhu zákona, ktorý umožní prísnejšie disciplinárne tresty pre vojakov používajúcich smartfóny a iné elektronické zariadenia v bojových zónach. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a denníka Guardian. Návrh zákona už schválil výbor pre obranu. Podľa neho bude používanie elektronických zariadení určených na "domáce účely" v bojovej zóne klasifikované ako hrubý disciplinárny priestupok. V závislosti od rozhodnutia veliteľa príslušného vojenského útvaru to môže viesť až k desiatim dňom disciplinárnej väzby.

8:48 Ruský útok poškodil zariadenia kritickej infraštruktúry v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedli to miestne úrady, píše agentúra Reuters.

8:17 Japonský občan bojujúci na strane ruskej armády zahynul minulý mesiac na východe Ukrajiny. Oznámila to v utorok japonská vláda, píše agentúra AFP.

8:00 Americký prezident Joe Biden v pondelok delegoval niektoré právomoci v rámci zákona o podpore Ukrajiny americkému ministrovi zahraničných vecí Antonymu Blinkenovi a ministerke financií Janet Yellenovej. Informuje správa zverejnená na oficiálnej webovej stránke Bieleho domu.

6:00 Bývalú ukrajinskú nacionalisticky orientovanú poslankyňu Irynu Farionovú, známu protiruskou rétorikou, ktorú uplynulý piatok zastrelil neznámy páchateľ, pochovali v pondelok v meste Ľvov na západe Ukrajiny, uvádza agentúra DPA.

Zničili viac ako 15 bezpilotných lietadiel

Ruské systémy protivzdušnej obrany zničili viac ako 15 bezpilotných lietadiel, ktoré Ukrajina cez noc vyslala na krymský prístav Sevastopol, uviedol dnes Ruskom dosadený gubernátor mesta. "Žiadne objekty v meste neboli poškodené," uviedol gubernátor Sevastopolu na anektovanom ukrajinskom Krymskom polostrove Michail Razvožajev na svojom kanáli na platforme Telegram

Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo Krym v roku 2014. Vo februári roku 2022 podniklo na Ukrajinu rozsiahlu inváziu, ktorú susedné krajiny sčasti odrazili a zastavili, časť ukrajinského územia však Rusi - najmä na východe a juhu Ukrajiny - obsadili a okupujú ho. Západ vrátane USA poskytuje Kyjevu zbrane, aby sa ruskej vojenskej agresii mohol brániť.