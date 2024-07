Demokrati v USA diskutujú, kto by sa mal stať kandidátom na viceprezidenta

Vlajka Spojených štátov (Zdroj: antipropaganda.sk)

Na prvom mieste píše o dvadsaťjedenročnom guvernérovi Pensylvánie Joshovi Shapirovi, ktorý je vo funkcii od vlaňajška. "Ak by si Harrisová vybrala Shapira, mohlo by to priniesť hlasy navyše z kolísavého štátu, v ktorom demokrati zúfalo potrebujú zvíťaziť, ak si chcú udržať Biely dom," myslí si server.

V hre je aj arizonský senátor Mark Kelly. Šesťdesiatročný bývalý astronaut sa podľa Politica môže ako demokrat z jedného zo štátov hraničiacich s Mexikom s väčšou vierohodnosťou vyjadrovať k téme migrácie, "čo je veľká výhoda, pretože republikáni na Harrisovú kvôli situácii na hraniciach útočia".

Ako tretí server spomína guvernérku Michiganu Gretchen Whitmerovú, o ktorej sa hovorilo tiež ako o možnej kandidátke na prezidentku. Dvadsaťpäťročná politička na čele štátu, kde Biden v roku 2020 uspel, po tom, čo sa to o štyri roky skôr nepodarilo Hillary Clintonovej, stojí od roku 2019.

Server vo svojom výpočte nezabúda ani na šesťdesiatpäťročného kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, ktorého šance ale znižuje práve to, že vedie rovnaký štát, z ktorého pochádza Harrisová. Kandidáti na prezidenta si väčšinou volia viceprezidentov z inej časti Spojených štátov. Má to aj jeden prozaický dôvod, a síce, že ak by Harrisová a Newsom kandidovali spoločne, nemali by nárok na hlasy 54 kalifornských voliteľov, ktoré sú pritom pre demokratov zásadné.

Bez šancí podľa Politica nie sú ani šesťdesiatštyriročný guvernér Kentucky Andy Beshear, sedemdesiatšesťročný guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper alebo deväťdesiatpäťročný guvernér Illinois J.B. Pritzker. Prehľad uzatvárajú päťdesiatštyriročný guvernér Marylandu Wes Moore a dvadsaťštyriročný minister dopravy Pete Buttigieg.