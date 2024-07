Vaughan Gething oznámil, že odstúpi z postu predsedu waleskej vlády i strany

Vaughan Gething (Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, Pool))

Ako informovala agentúra AP, Gething oznámil, že "prijal ťažké rozhodnutie začať proces odstúpenia z funkcie lídra Waleskej labouristickej strany a v dôsledku toho aj (z postu) premiéra".

Gething, syn waleského otca a matky pôvodom zo Zambie, sa zapísal do histórie v marci, keď bol zvolený do čela vládnej administratívy so sídlom v Cardiffe a stal sa prvým premiérom tmavej pleti v Spojenom kráľovstve.

V poslednom čase však čelil kritike za prijatie darov vo výške 200.000 libier (238.000 eur) počas svojej kampane od recyklačnej spoločnosti, ktorej majiteľ bol uznaný za vinného z trestných činov na životnom prostredí a porušenia zdravotných a bezpečnostných predpisov.

Odkedy nacionalistická strana Waleská strana (Plaid Cymru) v apríli ukončila dohodu o spolupráci s Gethingovou menšinovou labouristickou vládou, je jeho vládnutie v kríze. V máji Gething prehral nezáväzné hlasovanie o nedôvere vo waleskom parlamente (Senedd).

Wales, ktorý má približne tri milióny obyvateľov, je spolu s Anglickom, Škótskom a Severným Írskom súčasťou Spojeného kráľovstva. Britská vláda v Londýne je zodpovedná za obranu, zahraničné veci a ďalšie záležitosti v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo administratívy v Cardiffe, Edinburghu a Belfaste majú na starosti oblasti, ako je vzdelávanie a zdravotníctvo.