Francúzsko pozná víťaza volieb: Ktoré krajiny sa tešia? Na povolebných demonštráciách zasahovala polícia

Ľudia sa zhromažďujú na námestí Republique po druhom kole parlamentných volieb v nedeľu 7. júla 2024 v Paríži.

Nový ľudový front podľa týchto výsledkov obsadí v 577-člennej dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení, 182 kresiel. Macronova koalícia Spolu (ENS) bude mať 168 kresiel a Národné združenie, ktoré po prvom kole viedlo, 143 mandátov.

Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák: Voľby až na pár incidentov prebehli pokojne

Takéto rozloženie síl podľa agentúry AFP znamená pre Francúzsko obdobie novej politickej neistoty. Na absolútnu väčšinu je potrebných 289 kresiel a cesta k nej je tri týždne pred olympiádou v Paríži nejasná. Pre RN sú výsledky sklamaním po tom, ako pred týždňom v prvom kole volieb skončilo s výrazným náskokom na prvom mieste. Na druhej strane bude mať táto strana v parlamente svoje dosiaľ najväčšie zastúpenie.

Macronovi centristi prišli o desiatky poslancov, viedli si však lepšie, než sa očakávalo. Samotný prezident, ktorý vyhlásil predčasné voľby po neúspechu ENS s eurovoľbách, sa k výsledkom zatiaľ verejne nevyjadril. Jeho kancelária však odkázala, že prezident pred akýmkoľvek ďalším rozhodnutím počká na definitívne zloženie Národného zhromaždenia. To prvýkrát zasadne 18. júla.

Premiér už ponúkol rezignáciu

Premiér Gabriel Attal už oznámil, že v pondelok ponúkne hlave štátu rezignáciu. Dodal však, že ak ju prezident odmietne, je pripravený zostať vo funkcii, pokiaľ to bude potrebné, najmä s odkazom na blížiace sa olympijské hry.

Predstavitelia Nového ľudového frontu v nedeľu po zverejnení prognóz žiadali možnosť zostaviť novú vládu. Zatiaľ sa však nedohodli, koho by chceli za jej predsedu, priblížila AP. Široká aliancia NFP vznikla len minulý mesiac po vypísaní predčasných volieb a spája názorovo rozdelených socialistov, zelených, komunistov či krajne pravicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI).

Podľa jedného zo scenárov by sa ľavica mohla pokúsiť získať podporu centristických síl – buď by vznikla menšinová vláda, alebo veľká koalícia. V takomto prípade by bol Macron zrejme nútený vymenovať premiéra z radov ľavice, napísala agentúra DPA. Ak sa ani jednému táboru nepodarí zostaviť vládu, súčasný kabinet by mohol zostať dočasne vo funkcii alebo by Macron mohol vymenovať úradnícku vládu.

Macron po prekvapivých výsledkoch volieb skúma možnosti vzniku vlády

Po prekvapivých výsledkoch predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku, ako ich naznačujú odhady po zatvorení volebných miestností, sa prezident Emmanuel Macron zameriava na zostavenie vlády. Uviedla to v nedeľu večer jeho kancelária, informujú agentúry DPA a AP. Hlava štátu si pred rozhodnutím počká na konečné výsledky volieb a definitívne zloženie dolnej komory parlamentu, Národného zhromaždenia, oznámil Elyzejský palác.

"V úlohe garanta našich inštitúcií prezident zabezpečí, aby bola rešpektovaná slobodná voľba Francúzov," píše sa vo vyhlásení s tým, že nová vláda bude musieť mať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Podľa prognóz s takouto väčšinou nemôže rátať žiaden z hlavných politických táborov.

Prezidentský palác okrem toho zdôraznil, že vysoká účasť na voľbách ukázala, že rozhodnutie Macrona rozpustiť Národné zhromaždenie bolo potrebné. Podotkol tiež, že hoci Macronov centristický tábor bol pred voľbami "vyhlásený za mŕtvy", napokon sa očakáva, že skončí na druhom mieste.

Národné zhromaždenie sa zíde na prvom zasadnutí 16. júla. Z odhadov prieskumných agentúr vyplýva, že najviac kresiel získala ľavicová aliancia, ktorá sa spojila v snahe zabrániť nástupu krajnej pravice k moci, pričom Macronovi centristi sú druhí a krajne pravicové Národné združenie tretie.

Premiéri Poľska a Španielska privítali výsledky volieb vo Francúzsku

Poľský premiér Donald Tusk a predseda španielskej vlády Pedro Sánchez privítali v nedeľu výsledky parlamentných volieb vo Francúzsku, v ktorých podľa odhadov nezvíťazila krajná pravica. Informujú o tom správy z agentúr AFP a DPA.

"V Paríži nadšenie, v Moskve sklamanie, na Ukrajine úľava. Dosť na to, aby sme boli vo Varšave spokojní," napísal na sociálnej sieti Tusk, ktorá po prvom kole francúzskych volieb pred týždňom varoval pred podľa jeho slov veľmi nebezpečným obratom pre Francúzsko a Európu.

Sánchez uviedol, že Francúzsko si vybralo odmietnutie krajnej pravice a "sociálnu ľavicu, ktorá rieši problémy ľudí serióznou a odvážnou politikou". Prekvapivé výsledky podľa vlastných slov víta rovnako ako výsledky volieb v Británii, kde stredoľavá Labouristická strana drvivo zvíťazila na konzervatívcami. Obe krajiny si podľa španielskeho premiéra zvolili pokrok a neoslabovanie práv a slobôd.

Francúzsko sa vyhlo najhoršiemu, tvrdí Nemecko

Predstaviteľ nemeckých sociálnych demokratov kancelára Olafa Scholza, Nils Schmid, v nedeľu povedal, že Francúzsko "sa vyhlo najhoršiemu". Prezident Emmanuel Macron je však politicky oslabený po tom, ako jeho centristi prišli o významný počet poslancov.

Politik nemeckých kresťanských demokratov z CDU Armin Laschet vidí po voľbách vo Francúzsku nádeje na proeurópsku väčšinu. Vo vyjadrení pre DPA tiež uviedol, že Macron mal pravdu v tom, že "keď tretina (voličov) volí radikálnu pravicu, je potrebné zmobilizovať zvyšné dve tretiny".

Radosť z neočakávane dobrých výsledkov francúzskej ľavicovej aliancie Nový ľudový front (NFP) vyjadrili talianske ľavicové strany. "Pravicu možno poraziť," komentovala šéfka Demokratickej strany (PD) Elly Schleinová. Za jasnú známku nádeje správy z Francúzska označil šéf strany Talianska ľavica Nicola Fratoianni.

Aktualizované prognózy ukazujú, že NFP by mala získať 177 až 198 kresiel v 577-člennej dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení. Macronova aliancia Spolu (ENS) je druhá s možným ziskom 152 až 169 mandátov a krajne pravicové Národné združenie (RN) tretie so 135 až 145 poslancami, informovali televízie TF1 a France 2.

Na povolebných demonštráciách museli zasahovať policajti

K výtržnostiam a zrážkam medzi demonštrantmi a políciou došlo v nedeľu večer počas zhromaždení v Paríži a ďalších francúzskych mestách, ktoré sa konali po predčasných parlamentných voľbách v krajine. Informuje DPA.

V Paríži sa zhromaždili tisíce ľudí na Námestí republiky, aby oslavovali víťazstvo ľavicovej aliancie Nový ľudový front (NFP). Časť demonštrantov sa podľa médií dostala do potýčok s poriadkovými silami, ktoré nasadili slzotvorný plyn. V oblasti horeli barikády z dreva.

V centre Paríža si všetky obchody a banky zabezpečili okná drevenými výplňami vzhľadom na obavy z povolebných násilností. Minister vnútra Gérald Darmanin mobilizoval na deň volieb 30-tisíc policajtov s cieľom zabrániť možným nepokojom. Zhruba 5000 z nich nasadili v Paríži a okolí.

Zrážky medzi antifašistami a políciou hlásili aj z mesta Lille v severnom Francúzsku. Aj tam policajti zasahovali slzotvorným plynom. V západofrancúzskom Rennes zadržali podľa správ 25 osôb po tom, ako poriadková polícia použila slzotvorný plyn proti ľavicovým demonštrantom. V meste Nantes zranila policajta jedna zo zápalným fliaš, ktoré demonštranti hádzali na bezpečnostné zložky.

V druhom najväčšom francúzskom meste Marseille prišlo na oslavy víťazstva ľavice v centre tiež mnoho ľudí. Na priebeh zhromaždenia dohliadali policajti, kým demonštranti kričali heslá proti pravicovým médiám.