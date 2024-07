Pápež František v Terste upozornil na nepriaznivý stav demokracie vo svete

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

V príhovore v záverečný deň Sociálneho týždňa talianskych katolíkov upozornil František na to, že mnohí sa cítia byť vylúčení z demokracie, pričom chudobní a slabí sa musia postarať o seba sami. "Je evidentné, že demokracia v dnešnom svete nie je v dobrom stave," vyhlásil pápež.

archívne video

Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Zároveň bez menovania konkrétnej krajiny varoval pred "ideologickými pokušeniami a populistami". "Nedajme sa oklamať jednoduchými riešeniami. Buďme namiesto toho zapálení pre spoločné dobre," uviedol, pričom poukázal na škody spôsobované politickou "korupciou a protiprávnosťou". Podľa Františka je tiež dôležité učiť deti o dôležitosti demokratických hodnôt, pretože ľahostajnosť je podľa neho "rakovinou demokracie".

Pápež František sa chystá na 12-dňovú návštevu Ázie

Od svojej cesty do Marseille na juhu Francúzka vlani v septembri sa František obmedzil len na cestovanie po Taliansku. Jeho nedeľňajšia krátka návšteva Terstu je pritom už štvrtou cestou, ktorú podnikol v rámci Talianska za uplynulé mesiace. V apríli navštívil Benátky, v máji Veronu a v júni sa na juhu Talianska prihovoril na summite lídrom skupiny G7.

V septembri sa však František chystá na 12-dňovú návštevu Ázie. Pôjde o jeho najdlhšiu cestu od nástupu do funkcie a navštívi počas nej Indonéziu, Singapur, ostrovy Papuy Novej Guiney a Východný Timor. Pápež dorazil do Terstu ráno pred 9.00 h, pričom mal naplánované stretnutia s rôznymi skupinami z náboženskej a akademickej sféry, či s migrantmi a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Jeho návšteva sa skončí omšou na hlavnom námestí a popoludní by mal odcestovať späť do Vatikánu.