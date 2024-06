Lipavský so svojím tureckým náprotivkom rokoval o bezpečnosti aj obchode

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

ANKARA - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský so svojím tureckým náprotivkom Hakanom Fidanom dnes v Ankare rokoval o bezpečnostnej spolupráci a navyšovaní vzájomného obchodu. Ďalšou témou bol ruský imperializmus. Šéf tureckej diplomacie uviedol, že Turecko je ČR vďačné za podporu jeho snáh o vstup do EÚ. Tiež vyjadril nádej, že sa vojnu na Ukrajine podarí ukončiť mierovým rokovaním, a poznamenal, že v Pásme Gazy dochádza každý deň k vojnovým zločinom.

"Oceňujem, že v poslednom čase sa nám darí prehlbovať spoluprácu na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach, okrem iného v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia alebo obchodu," uviedol Lipavský s tým, že vzájomný obchod vlani prekročil šesť miliárd eur a neustále rastie. Turecký minister na spoločnej tlačovej konferencii doplnil, že cieľom je tento rok navýšiť objem vzájomného obchodu na desať miliárd dolárov a zamerať sa na investície, dopravný sektor a zelenú a digitálnu transformáciu. Fidan tiež vyzdvihol, že vlani Turecko navštívilo 380.000 českých turistov.

archívne video

Jan Lipavský v Bruseli o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ďalej sa ministri venovali bezpečnostným otázkam. Lipavský ocenil, že ČR a Turecko sú 25 rokov spojenci v NATO, ktoré je podľa neho zárukou bezpečnosti v dnešnej dobe "medzinárodného neporiadku". Za najväčšiu hrozbu pre ČR Lipavský označil ruský imperializmus. "Ukrajina už dva a pol roka trpí brutálnou ruskou agresiou a zúfalo potrebuje našu pomoc, politickú, humanitárnu aj vojenskú," povedal. Turecku poďakoval za doterajšiu podporu Ukrajiny s tým, že pomoc Ukrajine je "zároveň pomocou Česka i celej Európy". Ak sa Ukrajina neubráni, hrozí podľa ministra, že si ruská vojnová mašinéria vyberie ďalší európsky cieľ.

Turecko podporuje nezávislosť, suverenitu Ukrajiny

Fidan povedal, že Turecko "podporuje nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny". "Nemôžeme však ignorovať straty na životoch a hroznú skazu spôsobenú vojnou," dodal. Želá si, aby zainteresované strany zasadli k rokovaciemu stolu. Turecko je podľa neho pripravené zohrať sprostredkovateľskú úlohu. Okrem toho Fidan hovoril o izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy, ktorú označil za etnickú čistku. "Vidíme, že niektoré štáty bezpodmienečne podporujú Izrael. Mlčať o masakre v Gaze sa rovná byť spolupáchateľom Izraela. História neodpustí tým, ktorí trvajú na pokrytectve a strategickej slepote," dodal.

Lipavský je po ôsmich rokoch prvým českým ministrom zahraničia na návšteve Ankary, naposledy do tureckej metropoly v decembri 2016 zavítal vtedajší šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek. V septembri 2019 Ankaru navštívil vtedajší premiér Andrej Babiš a v októbri 2022 turecký prezident Recep Tayyip Erdogan priletel do Prahy na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Neskôr dnes Lipavský vystúpi na recepcii v rezidencii českého veľvyslanca v Turecku pri príležitosti storočného výročia nadviazania diplomatických vzťahov. Večer sa minister vracia do Prahy.