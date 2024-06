Ohavný prípad zo zahraničia: Rodičia zavraždili vlastnú dcéru, prekážal im jej životný štýl!

(Zdroj: TASR)

Obaja rodičia boli vzatí do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z neúmyselného zabitia. Podľa polície v Mainzi „existuje podozrenie, že obvinení sa rozhodli zabiť ich dcéru, pretože nesúhlasili s jej životným štýlom,“ informoval nemecký Focus.

39-ročný otec a 34-ročná matka sú umiestnení v nápravnovýchovných zariadeniach. Rodičia aj dcéra sú podľa polície pôvodom z Afganistanu. Polícia sa v tomto prípade obrátila aj na verejnosť a prosia o akékoľvek informácie. Polícia zaistila stopy v byte, kde žila spolu s rodičmi, ako aj v otcovom aute.

Telo dievčaťa objavili okolo 18. hodiny na brehu rieky Rýn. Otec mal jej telo viezť 120 kilometrov z bytu v meste Pirmasens až do mesta Worms. Viac informácií by mala poskytnúť pitva.