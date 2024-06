Nachádzame sa v najnebezpečnejšom období v histórii ľudstva? Jadrové zbrane naberajú na význame

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTOKHOLM - Svetové mocnosti v čase geopolitického napätia modernizujú svoj jadrový arzenál, ktorý naberá na význame. Uviedol to v pondelok Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI) vo svojej výročnej správe o jadrových zbraniach vo svete, píše o tom agentúra AFP.

Diplomatické úsilie o kontrolu jadrových zbraní zaznamenalo veľký úpadok aj v dôsledku napätých medzinárodných vzťahov v súvislosti s konfliktami na Ukrajine a v Pásme Gazy, skonštatoval SIPRI. "Od studenej vojny sme neboli svedkami toho, že by jadrové zbrane zohrávali v medzinárodných vzťahoch takú významnú úlohu," uviedol riaditeľ programu SIPRI pre zbrane hromadného ničenia Wilfred Wan.

archívne video

Šéf obrany o kroku Putina: Snáď mu nenapadne použiť jadrové zbrane! Je to šialené, bol by to svetový konflikt (Zdroj: Topky/Maarty)

Výskumníci zo SIPRI poznamenali, že Rusko vlani vo februári oznámilo pozastavenie účasti na Novej dohode START. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami. Vo výročnej správe sa tiež spomína, že Moskva v máji podnikla neďaleko hraníc s Ukrajinou vojenské cvičenia s nácvikom použitia taktických jadrových zbraní.

Deväť krajín (USA, Rusko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Čína, India, Pakistan, Severná Kórea a Izrael), ktoré disponujú jadrovými zbraňami, podľa SIPRI vlani pokračovalo v modernizácií svojho jadrového arzenálu a niekoľko z nich nasadilo nové jadrové zbraňové systémy.

SIPRI vo svojej výročnej správe napísal, že v januári bolo celosvetovo na skladoch pripravených na možné použitie 9585 jadrových hlavíc z odhadovaného celkového počtu 12.121. V stave "vysokej operačnej pohotovosti" bolo udržiavaných približne 2100 balistických rakiet, dodal.

Mezdinárodná bezpečnosť sa v uplynulom roku zhoršila

Týka sa to najmä jadrového arzenálu Ruska a Spojených štátov, ktoré vlastnia takmer 90 percent všetkých jadrových zbraní na svete. SIPRI však po prvýkrát predpokladá, že v stave vysokej operačnej pohotovosti má niektoré hlavice aj Čína.

"Zatiaľ čo celkový počet jadrových hlavíc na svete naďalej klesá v dôsledku postupnej demontáže zbraní z čias studenej vojny, žiaľ, naďalej zaznamenávame medziročný nárast počtu operačných jadrových hlavíc," skonštatoval riaditeľ SIPRI Dan Smith. Tento trend bude podľa neho v nasledujúcich rokoch pravdepodobne pokračovať a možno sa aj zrýchli, čo označil za mimoriadne znepokojujúce.

Výskumníci zo SIPRI tiež zdôraznili, že medzinárodná bezpečnosť sa v uplynulom roku naďalej zhoršovala vplyvom vojen na Ukrajine a v Pásme Gazy. "Nachádzame sa v jednom z najnebezpečnejších období v histórii ľudstva," varoval Smith. Svetové mocnosti požiadal, aby "ustúpili a uvažovali". "V ideálnom prípade spoločne," dodal.