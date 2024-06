Medzi Švédskom a Iránom prebehla v sobotu výmena väzňov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Irán prepustil Švéda Johana Floderusa - diplomata, ktorý pracoval pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS), - a Saída Azízího so švédsko-iránskym občianstvom. Obaja muži sú už v lietadle do Švédska a čoskoro sa znovu zídu so svojimi rodinami, uviedol švédsky premiér Ulf Kristersson na sociálnej sieti X.

Det är med glädje jag kan meddela att Johan Floderus och Saeed Azizi nu är på ett plan hem till Sverige, och snart ska få återförenas med sina familjer. pic.twitter.com/95WqTTCEtp — SwedishPM (@SwedishPM) June 15, 2024

Trest smrti

Floderus bol zadržiavaný v Iráne od apríla 2022 a bol obvinený zo špionáže, pričom mu hrozil trest smrti. Azízího iránske úrady zadržali vlani v novembri. "Irán oboch zneužil ako figúrky pri cynickej hre na vyjednávanie s cieľom dosiahnuť prepustenie iránskeho občana Hamída Núrího z väzenia vo Švédsku. Ten je usvedčený z vážnych zločinov spáchaných v Iráne v 80. rokoch minulé storočia," uviedol Kristersson. Generálny tajomník iránskej Rady pre ľudské práva Kazím Gharíb Abádí v samostatnom vyhlásení oznámil, že Švédsko prepustilo Núrího, ktorý sa čoskoro vráti do Iránu. Kristersson neskôr potvrdil, že Núrí je už na ceste do vlasti.

Núrího zadržali na letisku v Štokholme v novembri 2019. Súd v Štokholme ho v roku 2022 potom odsúdil na doživotie pre zločiny spojené s masovými popravami a týraním politických väzňov v roku 1988. Núrí v tom čase pracoval ako pomocný prokurátor vo väznici na predmestí mesta Karadž. Iránec pritom poprel obvinenia a tvrdil, že v čase, v ktorom sa predmetné zločiny mali odohrať, bol na dovolenke. Výmenu týchto väzňov sprostredkoval údajne Omán, uviedla ománska štátna agentúra ONA.