Vo Francúzsku zvíťazilo v eurovoľbách Národné združenie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

PARÍŽ - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku vyhralo krajne pravicové Národné združenie (RN) so ziskom 31,4 percenta hlasov. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených v noci na pondelok francúzskym ministerstvom vnútra a Európskym parlamentom.