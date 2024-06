Indický premiér Módí zložil prísahu a tretíkrát sa stal predsedom vlády

Naréndra Módí (Zdroj: TASR/AP/Manish Swarup)

Módí sa v úrade bude musieť spoliehať na podporu koaličných partnerov, keďže jeho nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) v nedávnych parlamentných voľbách prekvapivo - navzdory prieskumom verejnej mienky a odhadom analytikov - nezískala väčšinu mandátov.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 794 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V 543-člennej dolnej komore parlamentu si BJP zabezpečila len 240 kresiel. V dôsledku toho bol Módí nútený rokovať o vytvorení vlády so zástupcami ďalších členov Národnej demokratickej aliancie (NDA), a síce aliancie 15 pravicových politických strán, ktorú viedla práve BJP. Spoločne majú 293 poslaneckých kresiel. Módí označil pred nedeľnou slávnostnou ceremóniou na svojej webstránke uplynulé dni za "veľmi rušné" a dodal, že sa nachádza "uprostred príprav na zostavenie vlády".

Naréndra Módí (Zdroj: TASR/AP/Manish Swarup)

Keďže členov svojho nového kabinetu dosiaľ verejne nepredstavil, boli na ceremónii ostro sledovaní politici, ktorí taktiež skladali prísahu. Nechýbal medzi nimi napríklad doterajší minister minister obrany Rádžnáth Singh či minister vnútra Amit Šáh. Na ceremónii sa zúčastnilo aj viacero juhoázijských lídrov vrátane bangladéšskej premiérky Hasíny Vadžídovej, srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho či maldivského prezidenta Mohameda Muizza. Prišlo aj viacero bollywoodskych hviezd a miestnych miliardárov.