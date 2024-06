Pri útoku povstalcov na východe Konga prišlo o život najmenej desať ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Predstaviteľ miestnej neziskovej organizácie Justin Kavalami povedal, že útok vykonali príslušníci Zjednotených demokratických síl (ADF). To je rovnaká skupina, ktorá podľa miestnych predstaviteľov zrejme stojí aj za útokom na inú dedinu zo začiatku tohto týždňa, pri ktorom zahynulo najmenej 16 ľudí. Kavalami dodal, že v Masale bolo zabitých viac ako 13 ľudí.

archívne video

ADF pochádza zo susednej Ugandy, teraz má ale základňu vo východnom Kongu. Hlási sa k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a podniká časté útoky, čím ešte viac destabilizuje región, v ktorom pôsobí rad militantných skupín. Za posledných desať rokov sú jej vo východnom Kongu pripisované tisíce zabitých osôb.

Konflikt vo východnom Kongu trvá desiatky rokov a je jednou z najhorších humanitárnych kríz na svete. V regióne bojuje viac ako 100 ozbrojených skupín, väčšinou o pôdu a o kontrolu nad baňami s cennými nerastnými surovinami. Niektoré skupiny sa len snažia ochrániť svoje komunity. Mnohé skupiny sú však obviňované z masového zabíjania, znásilňovania a ďalšieho porušovania ľudských práv. Násilie v oblasti vyhnalo z domovov približne sedem miliónov ľudí.