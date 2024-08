Vedcov prekvapilo prudké ochladenie Atlantického oceánu: TOTO ešte nevideli, udrela La Niña v plnej sile?!

(Zdroj: Getty Images)

La Niña, ktorá je známa ochladzovaním Tichého oceánu má tak zrejme svojho nasledovníka. Na tento extrémne nezvyčajný jav upozornil americký The Hill. Hoci výskumníci ešte potrebujú zozbierať teplotné údaje z Atlantického oceánu do konca augusta, zdá sa že malá sestra La Niñy sa skutočne v Atlantickom oceáne vytvorila.

Prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí s podpresedom NRSR Petrom Žigom dáva mediálne vyhlásenie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa postdoktorandského spolupracovníka Franza Philipa Tuchena z univerzity v Miami je toto leto mimoriadne nezvyčajné. Začalo rekordne vysokými teplotami na povrchu mora a potom sa rýchlo a dramaticky ochladilo. Tento rok je tak dramatickejší ako ktorýkoľvek rok predtým, uviedol vedec. Odborníkov prekvapila aj skutočnosť, že s podobným javom sa nestretli už niekoľko desaťročí. „Je to takmer bezprecedentné, aspoň počas doby, kedy prebiehali merania, čo je viac ako 40 rokov,“ dodal.

Pokiaľ toto ochladenie v Atlantickom oceáne vydrží až do konca augusta, oceánograf uviedol, že príchod La Niñy je už oficiálny. Pre južný okraj Sahary by to znamenalo príchod sucha, ale naopak v Guinejskom zálive alebo na severovýchode Južnej Ameriky by to znamenalo rekordný nárast zrážok. Európa si bude musieť počkať na príchod tichomorskej La Niñy, ktorej prvé dopady by sa mali objaviť už na jeseň.

Podľa webu Meteo giornale by to pre Európu znamenalo vyššie teploty, ale aj rekordný počet prehánok a búrok. V Alpách by mohla začať lyžiarska sezóna skôr, no s príchodom chladnejšieho vzduchu je očakávaný aj silný vietor, povodne alebo dokonca zosuvy pôdy. Negatívne by preto mohlo byť ovplyvnené aj poľnohospodárstvo, či ľudské zdravie. Vyššia vlhkosť by zároveň mohla priniesť chrípkovú sezónu o pár mesiacov skôr ako sme zvyknutí.