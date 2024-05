Gulyás vyzval Macrona: Má rešpektovať fakty v kampani volieb do Európskeho parlamentu

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Guillaume Horcajuelo / Pool photo via AP)

BUDAPEŠŤ - Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v utorok vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby rešpektoval fakty v kampani do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Podľa agentúry MTI Gulyás tak reagoval na Macronove vyjadrenia v Drážďanoch o tom, že mnohé krajiny chcú od Európy peniaze, ale nechcú nezávislosť súdnictva a tlače, rozmanitosť kultúry a autonómiu univerzít, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

"To už nie je trendom, ale realitou v Maďarsku. Bola to realita aj v Poľsku až do úžasných volieb," cituje MTI francúzskeho prezidenta, na čo mu Gulyás odkázal, že aj v kampani do Európskeho parlamentu sa oplatí rešpektovať fakty, a to aj francúzskemu prezidentovi.

archívne video

Brífing: Návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona u prezidentky Zuzany Čaputovej (Zdroj: Topky.sk/ Maarty)

Gulyás zdôraznil, že Maďarsko má potvrdené aj z Bruselu, že jeho súdnictvo je úplne nezávislé, a vďaka tomu sa uvoľnila veľká časť zdrojov rozpočtu EÚ určených Maďarsku. "Očakávame, že francúzsky prezident bude rešpektovať tieto skutočnosti aj v poslednej fáze predvolebnej kampane do Európskeho parlamentu a nebude spochybňovať otázky, ktoré už aj Európska komisia uznala," dodal šéf úradu maďarskej vlády. Macron tiež naliehal, že Európa sa musí "prebudiť" a postaviť sa autoritárskym trendom v podaní krajne pravicových strán a vlád.