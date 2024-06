Lovkyňa nacistov skončila v europarlamente: Z hroziaceho väzenia sa prekrúžkovala rovno do politiky!

Salis Ilaria, 39-ročná učiteľka, členka protifašistickej skupiny sa postavili pred maďarský súd (Zdroj: X/@grigiocemento)

Salis bola obvinená z napadnutia dvoch neonacistov. Jej príbeh a obvinenie sa stal politickým prípadom medzi Maďarskom a Talianskom a hrozilo jej až 16 rokov za maďarskými mrežami pre údajné ťažké ublíženie na zdraví. Prípad ale vyvolal mnoho pochybností, pretože obete sa mali zotaviť do niekoľkých dní a dokonca ani nevzniesli obvinenie, informovalo v januári eunews.it.

Z väzenia rovno do europarlamentu

V prípade ale nastal zvrat. Talianska protifašistická aktivistka sa v sobotu vrátila do domu svojich rodičov v severotalianskom meste Monza po prepustení z domáceho väzenia v Budapešti, informovalo AP news. Dôvodom bolo zvolenie za poslankyňu do Európskeho parlamentu. Kandidovala za Taliansku alianciu zelených a ľavičiarov. „Nočná mora sa skončila,“ povedal jej otec novinárom, ktorý ju netrpezlivo čakali pri jej dome. „Teraz musíme zabezpečiť, aby toto obvinenie, o ktorom je Ilaria presvedčená, že je nevinná, bolo zrušené,“ dodal.

Salis Ilariová získala právnu imunitu voči trestnému stíhaniu

Zákonodarcovia Európskeho parlamentu môžu použiť právnu imunitu voči trestnému stíhaniu, aj keď sa obvinenia týkajú zločinov spáchaných pred ich zvolením. Za Ilariu hlasovalo viac ako 170 000 voličov v Taliansku. V Maďarsku strávila v domácom väzení už viac ako rok. V januári keď sa postavila pred súd, obleteli svet fotografie na ktorých ju pred vstupom do súdnej siene spútali reťazami. Bola obvinená z pokusu o vraždu pri útokoch na podujatí „Dňa cti“, ktoré sa každoročne koná 11.februára a na ktorom sa zúčastnili aj prívrženci hitlerovskej ideológie. Práve vtedy došlo k piatim fyzickým útokom. Zatiaľ čo ďalšieho spoluobžalovaného v Nemecku odsúdili na tri roky, Salis Ilariovej hrozilo až 16 rokov za maďarskými mrežami. Otec vtedy žiadal maďarské súdy, aby ju umiestnili do domáceho väzenia do jej rodného Talianska, no to maďarský súd odmietol.