Prezidenta Raísího pochovali v jeho rodnom meste Mašhad

Rozlúčka s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím (Zdroj: SITA/Iranian Presidency Office via AP)

Do ulíc tohto druhého najväčšieho iránskeho mesta vo štvrtok vyšli tisíce smútiacich ľudí. Okolostojaci hádzali kvety na rakvu s pozostatkami prezidenta, ktorú nieslo vozidlo v sprievode. Ten pomaly smeroval k svätyni imáma Rézu, kde Raísího uložili do hrobu. Toto miesto posledného odpočinku imáma Rézu z 9. storočia je najposvätnejším miestom islamu v Iráne, dodáva Reuters.Posledná rozlúčka so zosnulým prezidentom bola v stredu v Teheráne. Zúčastnili sa na nej aj líder palestínskej militantnej organizácie Hamas Ismáíl Haníja a vysokopostavený člen vedenia libanonského šiitského hnutia Hizballáh Náim Kásim.

Rozlúčka s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím (Zdroj: SITA/AP Photo/Vahid Salemi)

Raísí sa narodil v Mašhade v decembri 1960. V prezidentskom úrade bol od roku 2021. Svoj mandát vykonával v období masových protestov v krajine a ekonomickej krízy prehĺbenej americkými sankciami. Bol tiež považovaný za možného nástupcu najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

K havárii vrtuľníka, ktorý viezol prezidenta, došlo v nedeľu v hustej hmle v hornatej oblasti iránskej provincie Východný Azerbajdžan. O život prišli všetci na palube vrátane ministra zahraničných vecí Hosejna Amíra Abdollahjána a viacerých ďalších funkcionárov.Raísí sa spolu s delegáciou vracal z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, kde spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvorili projekt priehrady na spoločnej hranici.