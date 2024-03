Holandsko smeruje k vláde zloženej z politikov a ľudí zvonka

Holandský premiér Mark Rutte (Zdroj: SITA/AP Photo/Franc Zhurda, File)

Štyri strany rokujúce o zložitej koaličnej zmluve sa dohodli, že budú ďalej viesť rozhovory o "rovnomerne namiešanom" kabinete zloženom z politikov a technokratov. Uvádza sa to v správe z rokovaní, zverejnenej vo štvrtok. Lídri štyroch pravicových strán sa "snažia o dobrý, vyvážený mix ministrov z politiky a z vonkajšieho prostredia", píše sa v správe vypracovanej Kimom Puttersom, povereným dohľadom nad komplikovanými koaličnými rozhovormi.

"Na základe doterajších diskusií pokladám za rozumné snažiť sa napríklad o takéto rozdelenie kabinetu: 50 percent ľudí s politickými väzbami a 50 percent bez nich, teda ľudí zvonka," odporučil Putters. Lídri štyroch strán vrátane Wildersa sa dohodli, že sa nestanú ministrami a ostanú v parlamente.

Wilders sa doteraz veľmi snažil presvedčiť ostatné strany, aby vytvorili vládu pod jeho vedením. V stredu oznámil, že sa mu to nepodarilo a nebude premiérom. Ako povedal, je nespokojný. "Podľa mňa by to takto v demokracii nemalo byť," povedal novinárom. Vysvetlil, že sa rozhodol odstúpiť "bez ohľadu na to, ako veľmi to bolí, aké je to nespravodlivé a aké ústavne nesprávne" to možno je.