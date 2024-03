MIMORIADNY ONLINE Ruskí partizáni prekročili hranice a smerujú na Moskvu! Hlásia ťažké boje, chcú zvrhnúť Putina

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 747

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 747 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Polovojenské organizácie, ktoré bojujú na strane Ukrajiny a tvoria ich prebehlíci z ruských ozbrojených síl a ruskí dobrovoľníci, tvrdia, že v utorok podnikli ďalší výpad z Ukrajiny do pohraničia na západe Ruska. Na svojich stránkach na platforme Telegram to oznámili skupiny légia Sloboda Ruska a Sibírsky prápor.

Incident v súvislosti s touto obcou neskôr potvrdil aj gubernátor oblasti Roman Starovojt: priznal, že "došlo k pokusu sabotážnej prieskumnej skupiny o prienik", a potvrdil aj prestrelku. K žiadnemu cezhraničnému prieniku však nedošlo, tvrdí Starovojt. Medzičasom však Rádio Sloboda (RFE/RL) geolokalizovalo video légie Sloboda Ruska so zásahom ruského obrneného transportéra v Ťotkine. Potvrdilo sa tak, že transportér sa nachádzal v centre tejto obce. Iné správy spomínajú v súvislosti s cezhraničným incidentom Belgorodskú oblasť, tiež hraničiacu s Ukrajinou. Jeden z blogerov podľa BBC napísal, že "časť nepriateľských síl" v Belgorodskej oblasti "bola zničená, zvyšok ustúpil".

⚡️"#Putin can only be removed by force of arms. Tonight we began to fulfill the promise. Fierce battles are taking place on Russian territory," volunteer soldiers from the Siberian Battalion said.



📹 Siberian Battalion pic.twitter.com/AMb8LABIYI