Plánovali Rusi jadrový útok na Ukrajinu? Vážne obavy Američanov, museli vytvoriť plán!

(Zdroj: Getty Images, TASR/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Obavy z rizika jadrového útoku sa podľa týchto zdrojov nezakladali len na hypotetických scenároch, ale vznikli na základe súboru niekoľkých udalostí, analýz a poznatkov rozviedok. "Museli sme vytvoriť plán, aby sme boli v najlepšej možnej pozícii, keby sa táto predtým nemysliteľná udalosť naozaj stala," povedal stanici jeden jej zdroj.

V roku 2022 sa ruská armáda ocitla na Ukrajine v nezávideniahodnej situácii, pripomenula CNN. Ukrajinské sily postupovali na Cherson na juhu krajiny, jedno z najväčších miest, ktoré sa ruskej armáde od začiatku ofenzívy vo februári 2022 podarilo ovládnuť. Celým ruským jednotkám hrozilo obkľúčenie. Americká administratíva sa domnievala, že takáto veľká strata by mohla byť potenciálnym spúšťačom pre použitie jadrových zbraní, oznámili CNN jej zdroje.

Obavy sa stupňovali

K obavám prispievalo aj to, že ruský prezident Vladimir Putin vyhlasoval Cherson za súčasť ruského územia a mohol by teda jeho stratu označiť za hrozbu pre Rusko. K obavám z možného jadrového útoku na Ukrajinu prispelo vtedy aj to, že Rusko niekoľkokrát obvinilo ukrajinské sily, že sa pripravujú na použitie takzvanej špinavej bomby, ktorá po výbuchu zamorí okolie rádioaktívnym materiálom pomocou explózie konvenčnej výbušniny.

Podľa zdrojov CNN toto falošné obvinenie vyvolalo podozrenie Washingtonu, že Rusi si buď pripravujú "zámienku, aby urobili sami niečo šialené, alebo chcú zakryť niečo, čo sa sami chystajú urobiť". Obavy Washingtonu potom vystupňovala predovšetkým informácia západných rozviedok, že ruskí predstavitelia medzi sebou o jadrovom útoku otvorene diskutujú. Tieto rozhovory sa podľa zdrojov CNN odohrávali minimálne v "nižších poschodiach ruského systému".

USA sa preto zamerali na sledovanie presunov ruských jadrových síl. O hrozbe jadrového útoku tiež v tichosti rokovali s hlavnými spojencami a snažili sa prinútiť aj ostatné krajiny, predovšetkým Čínu a Indiu, aby Rusko od podobného útoku odradili. Práve zapojenie Indie a Číny a ďalších krajín mohlo podľa jedného zo zdrojov stanice nakoniec pozitívne ovplyvniť spôsob, akým Rusi o jadrových zbraniach uvažovali.