Biden tvrdo o izraelskom premiérovi! Viac Izraelu škodí a nezabraňuje ďalším útokom: Škody v Pásme Gazy

Americký líder podporil právo Izraela prenasledovať Hamas po útoku jeho militantov zo 7. októbra, ale dodal, že Netanjahu "musí viac dbať na to, aby dôsledkom jeho činov nebola strata nevinných životov". Biden už celé mesiace varuje, že Izrael riskuje stratu medzinárodnej podpory, pretože počty civilných obetí v Pásme Gazy sa zvyšujú. Jeho najnovšie slová v interview s komentátorom televízie MSNBC Jonathanom Capehartom poukazujú na čoraz napätejší vzťah medzi oboma lídrami. Prezident o počte obetí v Pásme Gazy povedal, že "je to v rozpore s tým, čo Izrael znamená. A myslím si, že je to obrovská chyba."

Červená čiara pre amerického prezidenta

Biden uviedol, že prípadná izraelská invázia do mesta Rafah v Pásme Gazy, kde sa pred vojnou uchýlilo vyše 1,3 milióna Palestínčanov, je preňho už "červená čiara". Dodal však, že nepreruší dodávku zbraní, ako sú napríklad protiraketové strely pre systém Železná kupola, ktoré chránia izraelských civilistov pred raketovými útokmi v regióne. "To je červená čiara," odpovedal Biden na otázku o Rafahu. A dodal: "Ale nikdy Izrael neopustím. Obrana Izraela je stále životne dôležitá, takže prerušenia dodávok všetkých zbraní sa červená čiara netýka, to by ich (izraelských obyvateľov) nemohla chrániť Železná kupola."

Prezident povedal, že je pripravený tento problém predniesť aj priamo v izraelskom parlamente, Knesete, a ísť kvôli tomu na ďalšiu cestu do Izraela. Navštívil ho aj niekoľko týždňov po útoku Hamasu zo 7. októbra. Odmietol však spresniť, ako či kedy by sa mohla táto cesta uskutočniť.

Hamas nesúhlasil s dohodou presadzovanou Spojenými štátmi

Americký líder dúfal, že zaistí dočasné prímerie ešte pred ramadánom, ktorý sa však už začína. Toto je teda nepravdepodobné. Hamas totiž nesúhlasil s dohodou presadzovanou Spojenými štátmi a jeho spojencami. Tá by zastavila boje na približne šesť týždňov, priniesla by prepustene ďalších rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom a tiež prúdenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Biden spomenul, že v regióne Blízkeho východu je teraz riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns a pokúša sa túto dohodu vzkriesiť.

Hamas odhadol škody spôsobené vojnou v Pásme Gazy na 30 miliárd dolárov

Vojna v palestínskom Pásme Gazy spôsobila škody za 30 miliárd dolárov a zničených bolo až 80 percent budov v meste Gaza, oznámil v sobotu tlačový úrad ovládaný militantným hnutím Hamas. Správu sme prevzali z agentúry DPA. Celkové škody sú na obytných budovách, ekonomických objektoch a infraštruktúre ako napríklad cestách, elektrických zariadeniach, vodovodných potrubiach a kanalizačnej sieti, uviedol úrad Informácie nebolo možné nezávisle overiť, pripomenula DPA.

Izrael bojuje vo vojne v Pásme Gazy odvtedy, čo ho 7. októbra napadli militanti z palestínskeho hnutia Hamas a ďalších extrémistických skupín, ktoré zabili približne 1200 ľudí a okolo 250 osôb uniesli do palestínskej enklávy. Súčasťou izraelskej vojny je masívne bombardovanie miest a obývaných oblastí v husto zaľudnenom Pásme Gazy. Spojenci Izraela, ako napríklad USA, kritizujú intenzitu izraelskej vojenskej operácie, ktorá si vyžiadala už mnoho obetí medzi civilnými obyvateľmi. Izraelská armáda tvrdí, že jej zámerom je rozdrviť hnutie Hamas a oslobodiť rukojemníkov.

Hamas sa skrýva za civilné obyvateľstvo a využíva vojenské zariadenia, sklady zbraní a veliteľské centrá nachádzajúce sa uprostred obytných oblastí, uvádza Izrael. V priebehu teraz už päťmesačnej vojny zverejnil niekoľko fotografií a videí takýchto zariadení a objektov. V tejto situácii pokladá Izrael za nutné zničiť sieť tunelov dlhých niekoľko stoviek kilometrov, vybudovaných Hamasom. Bunkre a tunely sa často nachádzajú pod civilnými zriadeniami, napríklad pod nemocnicami.